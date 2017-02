Rettungskräfte stehen vor den Trümmern eines abgestürtzten Kleinflugzeugs, das nach ersten Angaben mit einer Windkraftanlage kollidierte. (dpa)

"Wir stehen erst am Anfang, einen Zwischenbericht wird es kaum vor sechs bis acht Wochen geben", sagte am Freitag ein Sprecher des Bundesamtes für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig. Die Polizei ermittle in alle Richtungen, sagte eine Sprecherin in Osnabrück. Bei dem Unglück in Melle-Westendorf war am Donnerstag der als erfahren geltende 40-jährige Pilot gestorben. Nach BFU-Angaben war es das erste Mal, dass in Deutschland ein Flugzeug in ein Windrad krachte.

Die Umstände des Unfalls gelten weiterhin als rätselhaft, da die Sichtverhältnisse gut und die beiden Windräder auf dem flachen Gelände die einzigen weit und breit waren. Die einmotorige Propellermaschine vom Typ Diamond DA 20 A1 "Katana" gilt zudem als wendiges Flugzeug mit guten Gleiteigenschaften, das auch bei Motorausfall noch sicher in der Luft liegt.

Von der Maschine waren nur noch Trümmerteile übrig, die weit verstreut umher lagen. Sie gehörte einem Fliegerklub auf dem benachbarten Flugplatz Melle-Grönegau. (dpa/lni)