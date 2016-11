Wie auch schon im mecklenburg-vorpommernschen Greifswald (Bild) ist nun auch in Niedersachsen ein Sperrbezirk wegen eines Vogelgrippe-Falls eingerichtet worden. (dpa)

Bei der Untersuchung einer Wildente ist erstmals in Niedersachsen das gefährliche Vogelgrippevirus H5N8 nachgewiesen worden. Das Tier wurde beim Eixer See im Kreis Peine gefunden. Das Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems bestätigte in der Nacht zum Mittwoch die hochpathogene Variante des Virus. Der Kreis will nun - wie bereits 20 andere Landkreise in Niedersachsen - eine Stallpflicht für Geflügel anordnen.

Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) betonte, es seien alle Vorkehrungen getroffen, "um im Ernstfall schnell zu agieren". Er appellierte an alle Geflügelhalter, strikt die Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten. "Das gilt insbesondere für Hygienevorkehrungen etwa durch Schleusen, Desinfektionsmatten, Handwaschbecken und Schutzkleidung. Zutritt zu den Beständen sollten allein die Tierhalter haben." In Niedersachsen werden rund die Hälfte aller deutschen Hühner, Puten und Enten gehalten.

Stallpflicht in mehr als der Hälfte der Landkreise

Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) bestätigte, dass es sich um den ersten H5N8-Fall in Niedersachsen handelt. Das habe es bisher in dem Bundesland noch nicht gegeben, sagte Laves-Sprecherin Hiltrud Schrandt. Die tote Ente sei am Montag beim Laves eingegangen, untersucht und dann wegen des Vogelgrippeverdachts nach Riems geschickt worden. Seit Jahresanfang seien bislang mehr als 700 Tiere im Rahmen des jährlich durchgeführten Wildvogelmonitorings in Niedersachsen beprobt worden.

Mehr zum Thema Züchter kritisieren Stallpflicht Rund 500 Geflügelhalter mit nahezu 45.000 Tieren sind betroffen: ab heute müssen alle Hühner und ... ... mehr »

Rund um den Fundort im Kreis Peine wurde ein Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern eingerichtet. Hier gebe es in 50 Betrieben etwa 1600 Tiere, so Landkreissprecher Henrik Kühn. In einer zusätzlichen Beobachtungszone von zehn Kilometern würden in Geflügelhaltungen rund 120.000 Tiere leben. Wegen der Vogelgrippegefahr gilt inzwischen in mehr als der Hälfte der Landkreise in Niedersachsen vor allem im Westen und Nordwesten die Stallpflicht. Inzwischen wurden aus sechs Bundesländern Vogelgrippe-Fälle gemeldet.

Veterinär: Heimische Geflügelpopulation schützen

Seit Mittwoch gilt auch in den Landkreisen Friesland, Wittmund und Wesermarsch wegen der Vogelgrippegefahr die sogenannte Aufstallungspflicht. Viele Rassegeflügelschauen wurden abgesagt. Der Geschäftsführer des Zweckverbandes Veterinäramt JadeWeser, Norbert Heising, betonte, das Infektionsrisiko sei groß. Es gelte, die heimische Geflügelpopulation zu schützen.

Allerdings bietet die Aufstallung der Geflügel keine Garantie gegen eine Ansteckung mit der Vogelgrippe. Das Virus wird über den Kot der Wildvögel übertragen, der auf verschiedene Weise, etwa durch Mäuse oder Ratten oder auch durch Spuren von Exkrementen am Schuhwerk in die Ställe gelangen kann.

Mehr zum Thema Keine Stallpflicht für Weihnachtsgänse Im Kreis Oldenburg muss das Geflügel wegen der Hühnerpest eingesperrt werden. Aber für die 5000 ... ... mehr »

Der Vogelgrippe-Erreger H5N8