Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Reisende kommen mit Schrecken davon Fahrender Zug in Walsrode beschossen

Unbekannte haben in Walsrode einen fahrenden Zug des Bahnunternehmens erixx beschossen. Kurz nach der Abfahrt des Zuges seien an drei Wagen vier Außenscheiben zersplittert, teilte die Bundespolizei am Montag mit.