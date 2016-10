Personennahverkehr im Landkreis Hameln-Pyrmont: Für die Passagiere soll das Tarifgefüge einfacher werden – und das Monatsticket deutlich billiger. (Öffis)

Eine Monatskarte soll ab 2017 im Landkreis Hameln-Pyrmont um 45 Euro günstiger werden. Aber wie gelingt eine derart drastische Preissenkung? Wäre sie auch in Bremen umsetzbar?

Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat ein neues, duales Tarifsystem beschlossen. „Ab dem 1. Januar 2017 sind für das Tarifgebiet Hameln-Pyrmont nur noch zwei Tarife gültig: der Nah- und der Ferntarif“, erklärt Arne Behrens, Geschäftsführer der Öffis. Die Öffis sind ein Zusammenschluss von vier Verkehrsunternehmen mit öffentlichem Dienstleistungsauftrag, die den Nahverkehr im Landkreis betreuen.

Jede Gemeinde entspreche dann einer Tarifzone, innerhalb der Gemeinde gelte der Nahtarif, außerhalb der Ferntarif. Das sei „eine deutliche Vereinfachung. Statt bisher vier Tarifzonen gelten dann nur noch zwei“, so Behrens. Diese Vereinfachung, zusammen mit der Preissenkung, soll die Bürger dazu motivieren, mehr öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Eine „unschlagbare Preisgestaltung“, darüber ist sich Behrens sicher. Eine Monatskarte im Nahtarif soll künftig 25 Euro statt 70 kosten, der Ferntarif 35 statt 110 Euro, die für manche Strecken bisher erforderlich waren.

Die Preissenkung sei durch den politischen Beschluss des Landkreises möglich gewesen. Die Mindereinnahmen müssen dann durch den Landkreis als Aufgabenträger aufgefangen werden, bestätigte ein Mitarbeiter des Landkreises. Die Kreispolitik stehe jetzt „aktiv hinter dem ÖPNV und übernimmt die Verantwortung für die finanzielle Machbarkeit“, so Behrens.

Kunden forderten besseres Preis-Leistungs-Verhältnis

Bisher hatten sich die Fahrpreise auch in Hameln-Pyrmont stets erhöht. Schon 2015 hatte eine telefonische Kundenbefragung, das sogenannte Kundenbarometer, den Wunsch vieler Fahrgäste nach einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis ans Licht gebracht. In Zusammenhang mit den Ergebnissen war eine Verbesserung des Tarifsystems angekündigt worden.

Die Mehrheitsgruppe des Kreistags, SPD und Grüne, habe die Anregung gegeben, sich über die Attraktivitätssteigerung des ÖPNV Gedanken zu machen. „Innerhalb des Prozesses entwickelte sich dann das neue Tarifsystem“, erklärt Behrens. „Hinter der Preissenkung steckt der Wille, den grundsätzlich defizitären ÖPNV nicht durch Weiterführung der bisherigen Maßnahmen in eine Spirale des stetigen Fahrpreisanstiegs“ zu führen, sagt Behrens, und bezeichnet das als „eine mutige Entscheidung“.

Die Umsetzung des neuen Tarifsystems wurde bereits im Juni vom Kreistag beschlossen. Vor Kurzem habe auch die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen ihre Zustimmung zur Tarifänderung erteilt, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. „Der Landkreis Hameln-Pyrmont erlebt gerade eine gute Entwicklung. Seit Jahren entwickelt sich die Bevölkerung wieder positiv, die Wirtschaft ist vielfältig und gut aufgestellt, und der Landkreis gewinnt an Attraktivität als Wohnstandort“, erklärt Landrat Tjark Bartels (SPD).

Preissenkung bringt langfristige Vorteile

„Erfolgreiche Regionen sind erfolgreich, weil die Infrastruktur stimmt und regelmäßig an die Bedarfe der Menschen angepasst wird.“ Nicht alle Städte im Landkreis haben sich jedoch über die Initiative gefreut. Die Stadt Bad-Pyrmont habe sich zum Beispiel vor einer größeren finanziellen Belastung gefürchtet. Verkehrsexperte Jens Hilgenberg vom BUND jedoch betonte, dass Preissenkungen im Beförderungsbereich nicht nur Kosten, sondern auch langfristige Vorteile bringen, da öffentliche Verkehrsmittel dadurch einer größeren Anzahl von Kunden leichter zugänglich werden.

In Bremen und in den angrenzenden Gebieten sind solche Maßnahmen bisher offenbar undenkbar. Seit Jahren steigen die Preise jeweils zum neuen Jahr: „Das letzte Mal, dass keine Anpassung stattgefunden hat, das war bestimmt vor fast 20 Jahren“, erinnert sich der Sprecher des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen (VBN), Eckhard Spliethoff. „obwohl die Tarifanpassung fürs nächste Jahr die niedrigste seit 15 Jahren ist und einige Tickets, wie die Kurzstrecke in Bremen, nicht erhöht werden.“ Zum Fall von Hameln-Pyrmont sagt er: „Sollte ein politischer Beschluss bestehen, dann wäre es mit einem Ausgleich der Verluste durch die Stadt oder den Landkreis auch bei uns natürlich möglich.“

Doch die Zuschüsse im VBN-Gebiet werden immer geringer, daher müssen steigende Kosten auch durch Fahrkarteneinnahmen kompensiert werden. Zu den steigenden Kosten zählen die Verkehrsunternehmen Personalaufwand, neue, umweltfreundliche Fahrzeuge für den Linienausbau sowie Investitionen zur Qualitätsverbesserung des Angebots – etwa WLAN oder bessere App-Funktionen. Die Kosten für den Kraftstoff seien hingegen gesunken, deshalb sei die Erhöhung nicht so stark ausgefallen.

"In Bremen ist das eher schwierig"

Auch die BSAG bestätigt, dass die vertraglich geregelten Zuschüsse – Verlustausgleich werden sie in Bremen genannt – in den vergangenen Jahren niedriger geworden sind. Aktuell liegt der Betrag bei etwa 50 Millionen Euro, 2011 waren es noch etwa 55 Millionen. Pressesprecher Andreas Holling fügt hinzu, dass „die Ticket-Tarife mit dem VBN ausgehandelt werden. Es wäre zwar möglich, dass eine Stadt oder Gemeinde eigene Fahrpreise beschließt, das Verkehrsunternehmen muss aber sicherstellen, dass eventuelle Verluste, die innerhalb des Verbunds entstehen, ausgeglichen werden“.

Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat ungefähr 150.000 Einwohner, die Stadt Bremen allein circa 550.000. Die Fahrpreise drastisch zu senken, „das mag für eine kleinere Kommune möglich sein, in Bremen ist es jetzt eher schwierig“, sagt der Sprecher der SPD-Bürgerschaftfraktion Matthias Koch. „Wir arbeiten gerade daran, dass die Preise stabil bleiben.“ Und schränkt schon mal vorsorglich ein: „Wir sind leider ein Haushaltsnotlagenland.“ Der ÖPVN in Bremen sei schon staatlich hoch gefördert. Sollte sich indes der Bund dazu entschließen und entsprechende Mittel zur Verfügung stellen, wäre eine Preissenkung möglich. Allerdings weiß Koch: „Aber so was ist zurzeit nicht absehbar“.