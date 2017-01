Dem 32-Jährigen wird vorgeworfen, den Überfall zusammen mit einem gleichaltrigen Komplizen begangen zu haben. Über die Anklage hatte am Donnerstag zunächst die "Bild"-Zeitung berichtet.

Nach Informationen der Zeitung handelt es sich bei dem Angeklagten um den Filialleiter der Bank, der hohe Spielschulden gehabt haben soll. Beide Tatverdächtigen sitzen seit Anfang Dezember in Untersuchungshaft.

Der Komplize soll am 22. Juni 2016 einem nicht eingeweihten Mitarbeiter der Filiale eine Pistole an den Kopf gehalten und ihn gezwungen zu haben, die Tresornummer einzugeben, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Donnerstag der dpa. Der eingeweihte Bankangestellte soll dann die erforderliche zweite Nummer eingegeben haben. Laut Tatplan sollte die Beute zwischen den beiden 32-Jährigen geteilt werden.

Der "Bild"-Zeitung zufolge erbeuteten die Männer fast eine halbe Million Euro, die Staatsanwaltschaft wollte die Höhe der Summe nicht nennen. Nach Angaben des Staatsanwaltes laufen Ermittlungen, ob noch weitere Männer an dem Überfall beteiligt waren. (dpa)