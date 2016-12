Nur noch wenige Kutter machen im Cuxhavener Fischereihafen fest. Ihre Liegeplätze sollen bleiben. (INGO WAGNER, dpa)

„Der Alte Fischereihafen in Cuxhaven liegt seit Jahren im Dornröschenschlaf. Jetzt wird er wachgeküsst“, sagt die Vorsitzende des Aufsichtsrats der landeseigenen Hafengesellschaft N-Ports, die Staatssekretärin im niedersächsischen Wirtschaftsministerium Daniela Behrens aus Bokel (Landkreis Cuxhaven). Am Donnerstag hat N-Ports den Alten Fischereihafen an das Cuxhavener Unternehmen Plambeck verkauft. Eine neue Projektgesellschaft soll das 58 000 Quadratmeter große Areal nun vor allem touristisch, aber auch gewerblich entwickeln.

Die Vertragsunterzeichnung im „Cuxhavener Havenhostel“ war von langer Hand vorbereitet. Seit Jahren sucht die Stadt einen Investor, der den Alten Fischereihafen zu einer Flaniermeile für Einheimische und Touristen macht. Vorbild ist das Schaufenster Fischereihafen in Bremerhaven, wo sich heute schicke Restaurants und Fischgeschäfte vor maritimer Kulisse aneinanderreihen, wo das Seehafen-Kochstudio genauso zu Hause ist wie das Theater im Fischereihafen. Kultur und Kulinarisches sollen sich künftig auch in Cuxhaven zu einer neuen touristischen Attraktion verbinden.

Perspektiven für eine touristische und gastronomische Entwicklung

„Mit der zugesagten Unterstützung aus der Kommunalpolitik wird es gelingen, den Alten Fischereihafen für alle Cuxhavener, Gäste und gewerbliche Nutzer zu der Perle zu entwickeln, die Cuxhaven an dieser Stelle verdient hat“, zeigt sich der Geschäftsführer der Plambeck Holding, Norbert Plambeck, optimistisch. Das Konzept des Cuxhavener Unternehmens hatte die niedersächsische Hafengesellschaft überzeugt. Es biete Perspektiven für eine touristische und gastronomische Entwicklung, Einzelhandel, Gewerbe, Büro- und Geschäftsflächen, so die Aufsichtsratsvorsitzende Daniela Behrens.

58 000 Quadratmeter zu Lande und 5000 Quadratmeter zu Wasser wechseln zum 1. Januar den Besitzer. Hinzu kommen 13 Gebäude und 1200 Meter Kaimauer. Genau die war bei den Verhandlungen im Vorfeld das Problem, denn die Kaimauer ist in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Plambeck sicherte zu, die Hafenbefestigung zu erneuern. Wegen der Baumaßnahme verkauft N-Ports einen vier Meter breiten Gewässerstreifen gleich mit. Die übrige Wasserfläche bleibt im Besitz von N-Ports.

Einen besonderen Clou in Sachen Kaimauer präsentierte Plambeck bei der Vertragsunterzeichnung: Eine neue Tiefgarage mit 700 Stellplätzen soll in die neue Kaje integriert werden. Dabei sollen die Einnahmen aus der Tiefgarage die Ausgaben für die Kaimauer finanzieren. Der Baubeginn ist für 2018 geplant – die Fertigstellung für 2023. Plambeck will jedoch nicht an der Bevölkerung vorbeiplanen. „Eine Bürgerbeteiligung ist für uns selbstverständlich“, betont der Unternehmer, der neue Geschäftsfelder neben der Windkraft aufbaut.

Neuanfang für den Alten Fischereihafen

Einer freut sich ganz besonders über den Verkauf: der Cuxhavener Oberbürgermeister Ulrich Getsch (parteilos). Die Stadt selbst ist finanziell nicht in der Lage, in den Alten Fischereihafen zu investieren. „Wir haben zugesichert, dass wir den Bebauungsplan erarbeiten werden, aber dabei die städtebaulichen Interessen der Stadt Cuxhaven berücksichtigen müssen. Wir haben aber auch deutlich gemacht, dass aufgrund unseres Einzelhandelskonzepts innenstadtrelevanter Einzelhandel in dem Plangebiet nicht zulässig ist“, erklärt das Stadtoberhaupt.

Von einem „Neuanfang für den Alten Fischereihafen“ spricht N-Ports-Geschäftsführer Holger Banik. Er sicherte den Fischern zu, dass die 400 Meter lange Kutter-Kaje mit Stromversorgung auch künftig zur Verfügung stehen wird. Der Ponton für die Wasserschutzpolizei werde ebenfalls am Meinkenkai bleiben.