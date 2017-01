(FR)

In ihrem BH hat eine junge Frau in Celle umfangreiches Diebesgut versteckt. Die 21-Jährige wurde von einem Ladendetektiv in einem Kaufhaus erwischt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Zunächst händigte sie dem Detektiv mehrere DVDs aus, die sie aus ihrem Büstenhalter fischte. Der zweifelte, dass die junge Frau alles ausgepackt hatte - und er behielt recht. Als die 21-Jährige dann von Polizistinnen durchsucht wurde, kamen noch eine WLAN-Lautsprecherbox und ein USB-Kabel mit Netzstecker zum Vorschein. (dpa)