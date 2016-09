In der Gemeinde würden abstruse Theorien verbreitet, wie seine Partei die Stimmen bekommen habe, sagte der Fraktionsvorsitzende der Linken im Quakenbrücker Stadtrat, Andreas Maurer, am Dienstag. "Die Vorwürfe sind rassistisch und ausländerfeindlich", erklärte er mit Blick darauf, dass seine Partei vor allem bei der Bevölkerungsgruppe der griechischen Muslime in der Quakenbrücker Neustadt viele Stimmen gesammelt habe. Bei der Wahl am 11. September bekam die Linke in Quakenbrück 21,55 Prozent der Stimmen und wurde drittstärkste Kraft hinter CDU und SPD. Landesweit kam die Linkspartei nur auf 3,3 Prozent der Stimmen.

Der Verwaltung seien Hinweise auf Unregelmäßigkeiten gegeben worden, sagte der Bürgermeister der Samtgemeinde Artland, Claus Peter Poppe. "Es kommen Leute zu uns ins Rathaus, aber nicht mit einer schriftlichen Wahlanfechtung." In der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Dienstag) und zuvor im "Bersenbrücker Kreisblatt" hatte er das Wahlergebnis als "auffällig" bezeichnet. Es handele sich aber bislang nur um Indizien und Spekulationen, nicht um Beweise, betonte Poppe.

Maurer warf Poppe vor, in dieser Frage nicht neutral zu sein, sondern selber Gerüchte zu schüren. Traditionell hätten Kandidaten aus dem Lager der Griechen aus der Neustadt in diesem Wahlbezirk gute Erfolge. Bei vorangegangen Wahlen hätten davon auch schon die SPD und die Grünen profitiert - deren Kandidaten hätten seinerzeit ähnlich gute Ergebnisse eingefahren wie bei der jüngsten Wahl ein Kandidat der Linken. Diese Ergebnisse habe seinerzeit niemand in Frage gestellt, sagte Maurer

Bis zum 30. September gebe es die Möglichkeit für die Wähler, die Ergebnisse anzufechten, sagte Poppe. Dann müsse der neugewählte Rat in seiner ersten Sitzung über die Gültigkeit der Wahl entscheiden. (dpa)