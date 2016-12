Der in Schieflage ankernde Autotransporter "Glovis Corona" liegt in Nähe von Wangerooge fest.

Das Frachtschiff "Glovis Corona", das nach einem Sturm in Schieflage geraten ist, soll laut Bremerhavener Wasserschutzpolizei am Sonnabend gegen 14.30 Uhr im Bremerhavener Hafen ankommen.

Frachter soll selbst in den Hafen fahren

Das Schiff, das mittlerweile wieder etwas aufgerichtet werden konnte, soll aus eigener Kraft nach Bremerhaven fahren. „Dort werden Schlepper es in Empfang nehmen“, sagte ein Mitarbeiter der Wasserschutzpolizei Bremerhaven.

Seit Dienstag liegt die "Glovis Corona" auf der Außenweser vor Wangerooge auf Anker. Der Autotransporter war auf dem Weg von Hamburg nach Göteborg, als es in einen Sturm geriet.

Die Ladung verrutschte und der Kapitän drehte auf die ruhigere Außenweser ab. Mit einer Schieflage von 15 Grad sei es dort zum Stehen gekommen, berichtete die federführende Wasserschutzpolizei Brunsbüttel.

„Die Schlagseite konnte verringert werden, indem die Ballastwassertanks mit Wasser gefüllt worden sind.“ Aktuell betrage die Schlagseite noch neun Grad. Damit sei die Stabilität groß genug, damit das Schiff den Hafen in Bremerhaven ansteuern kann.

Panzer sollen Teil der Ladung sein

Die "Glovis Corona", die unter koreanischer Flagge fährt, soll laut NDR neben LKW und Autos auch Panzer geladen haben. Die Wasserschutzpolizei konnte auf Nachfrage des WESER-KURIER keine Angaben dazu machen, was das Schiff geladen hat.

Nach der Ankunft in Göteborg sollte die Reise dem NDR zufolge weitergehen in den Mittleren Osten.

Sobald das Schiff am Sonnabend in Bremerhaven eingelaufen ist, wird sich die dortige Wasserschutzpolizei mit einem Ermittlerteam an Bord begeben, um herauszufinden, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.