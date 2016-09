Ein Feuer zerstörte den Hotelkomplex "Gut Altona" komplett. (Florian Kater/Photoka)

Ein Feuer hat in der Nacht zu Freitag das Hauptgebäude des Hotel-Restaurants Gut Altona in Dötlingen zerstört. Nach Informationen der Polizei in Delmenhorst mussten 74 Hotelgäste evakuiert werden. Rund 260 Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis Oldenburg waren im Einsatz.

Wie Polizeisprecher Henrik Hackmann mitteilte, wurde der Brand um 0.46 Uhr gemeldet. Das Feuer brach im Haupthaus des Vier-Sterne-Hotels in der Nähe von Wildeshausen aus. „Beim Eintreffen stand das Haupthaus schon zu großen Teilen in Vollbrand“, berichtete Jannis Wilgen, Pressewart der Freiwilligen Feuerwehr Dötlingen. Nach ersten Erkenntnissen brannte die Dachkonstruktion des Gebäudes komplett nieder.

Die darunter liegenden Geschosse seien durch das Löschwasser zerstört worden, so die Polizei. Im Hauptgebäude des Gutes Altona befanden sich ein Restaurant sowie Tagungs- und Verwaltungsräume.

Das Nebengebäude, in dem die Hotelgäste schliefen, war vom Feuer nicht betroffen. Doch die 74 Hotelgäste mussten aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. Sie wurden vorübergehend in den Räumen eines Schützenvereins in der Nachbarschaft untergebracht. Menschen seien bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen, so der Polizeisprecher.

Zur Brandursache konnte die Polizei bisher noch keine Angaben machen. Auch die Höhe des Schadens, der bei dem Feuer entstand, ist noch unklar. Sie könnte nach Angaben der Polizei aber in Millionenhöhe liegen. Die Nachlöscharbeiten laufen voraussichtlich noch bis in den Nachmittag hinein.

Die Wildeshauser Straße, die zwischen Heideweg und der Kreuzung Delmenhorster Straße und Nordring für Löscharbeiten gesperrt war, ist mittlerwiele wieder freigegeben. (wk)