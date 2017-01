(FR)

Hatte er vielleicht doch nicht vor, sich umzubringen und dabei den Tod eines anderen Menschen billigend in Kauf zu nehmen? Im Sicherungsverfahren gegen einen 30-jährigen Bremer hat sich das Landgericht Verden am dritten Verhandlungstag auch mit der Möglichkeit beschäftigt, dass der Mann am Morgen des 14. Juni 2016 auf der Moordeicher Landstraße in der Gemeinde Stuhr „nur“ ein sehr riskantes Überholmanöver unternommen hat, bei dem tragischerweise eine Frau aus Weyhe ums Leben kam.

Der Beschuldigte bestreitet, sein Fahrzeug in Suizidabsicht auf die Gegenfahrbahn der Landesstraße 336 gelenkt zu haben und gezielt auf den herannahenden Wagen des späteren Opfers zugesteuert zu sein. Erinnerungen an den eigentlichen Unfallhergang hat er aber angeblich nicht. Bernhard Rodeck, Sachverständiger für Verkehrsunfallrekonstruktion, will nicht ausschließen, dass sich der 30-Jährige in seinem BMW zum Zeitpunkt der ungebremsten Kollision schon auf dem Weg nach rechts befand, um den Überholvorgang zu beenden. Einen „deutlichen Ansatz“ dafür habe er allerdings nicht feststellen können, sagte der Gutachter am Dienstag vor der 1. Großen Strafkammer.

Rodecks Untersuchungen haben ergeben, dass das Auto des Beschuldigten ein Tempo von 105 bis 110 Kilometer pro Stunde hatte, der Mercedes der Frau etwa 65 bis 75, als beide frontal zusammenstießen – direkt vor dem Toyata, den der BMW gerade überholt hatte. Beide Fahrer wurden in ihren Wagen eingeklemmt. Die Frau aus Weyhe starb noch an der Unfallstelle. Sie war nach übereinstimmenden Angaben der ersten Polizisten vor Ort sowie auch des Sachverständigen nicht angeschnallt. Rodeck erklärte, sie hätte „aber wohl auch nicht überlebt, wenn sie angeschnallt gewesen wäre“. Der Unfallverursacher, der den Sicherheitsgurt angelegt hatte, war mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. „Ohne Anschnallen hätte sich das Risiko für ihn erhöht“, so der Sachverständige.

Der 30-Jährige soll an einer paranoiden Schizophrenie leiden. Die Staatsanwaltschaft hat seine unbefristete Unterbringung in Psychiatrie beantragt. Die Kammer beauftragte die psychiatrische Sachverständige, die ihr Gutachten am 26. Januar erstatten soll, von zwei „Geschehensvarianten“ auszugehen: Zum einen, dass der Beschuldigte tatsächlich in Selbstmordabsicht handelte und den Tod eines Unschuldigen billigend in Kauf nahm, also Totschlag begangen hat. In Betracht komme aber auch ein sehr riskantes Überholmanöver mit Todesfolge, somit ein „Unfall ohne Tötungsabsicht“. Für diesen Fall wäre die Überleitung vom Sicherungs- und ins Strafverfahren zu erwägen.