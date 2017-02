Melanie Leonhard (SPD) ist seit 2014 stellvertretende Hamburger Landesvorsitzende. (dpa)

Frage: Frau Senatorin, der Zustrom von Flüchtlingen nach Hamburg hat stark nachgelassen. Hat sich die Unterbringungssituation entspannt?

Leonhard: Wir haben zwar geringere Zugangszahlen, brauchen aber dennoch in der Folgeunterbringung mehr Plätze, als wir zur Zeit haben.

Wie viele Plätze fehlen?

Wir brauchen in den nächsten Jahren noch rund 7.000 Plätze. Es leben zurzeit noch Menschen in der Erstaufnahme, die schon einen Anspruch auf einen Platz in der Folgeunterbringung haben. Und wir brauchen zusätzlich noch Plätze für Wohnungslose.

Die Stadt hat Kompromisse mit Bürgerinitiativen gemacht, weshalb nun viele geplante Flüchtlingsunterkünfte kleiner ausfallen als vorgesehen. Ist das noch verträglich?

Insgesamt kommen wir gut voran. Wir haben im letzten Jahr 10.000 Plätze geschaffen. Das hat uns kaum einer zugetraut. Gleichwohl müsste das Tempo beim Bau neuer Unterkünfte höher sein, weil der Druck so groß ist. Aber wir haben mit Initiativen verabredet, dass viele Unterkünfte kleiner ausfallen als ursprünglich geplant. Wenn die Unterkünfte nicht so groß werden können, brauchen wir eben mehr Standorte. Und da jeder Kompromiss einer zu Lasten anderer Betroffener ist, brauchen wir mitunter mehr Zeit für die Flächensuche und die Moderationsprozesse vor Ort.

Warum lassen Sie sich auf diese Kompromisse ein?

Wir wollen einen Bürgerentscheid in Hamburg vermeiden, der auf die Frage hinausläuft „Flüchtlinge - ja oder nein?“.

Gibt es aktuell Klagen gegen den Bau von Flüchtlingsunterkünften?

Ja, eine gegen die Unterkunft am Björnsonweg in Blankenese. Aber auch in diesem Fall wird die Stadt durch alle Instanzen gehen, weil wir auf die Stadtteilgerechtigkeit achten. Alle anderen Verfahren sind abgeschlossen, und zwar alle zugunsten der Stadt.

Mindestens genauso anspruchsvoll wie die Unterbringung der Flüchtlinge ist die Integration derjenigen, die bleiben dürfen. Schafft Hamburg das?

Leonhard: Ja, wir schaffen die Voraussetzungen für Integration. Dazu gehören zusätzliche Sprachkurse, die frühe Aufnahme von Kindern in Kitas und Schulen sowie die Qualifizierung zur Integration in den Arbeitsmarkt. Und diese Angebote werden genutzt. Wenn wir das alles nicht täten, würden uns die Langzeitkosten teuer zu stehen kommen.

Wie viele Geflüchtete lassen sich schnell in den Jobmarkt vermitteln?

Wir haben gemeinsam mit den Kammern und der Arbeitsagentur schon vor einem Jahr in aufwendigen Verfahren die berufliche Kompetenzen der Flüchtlinge festgestellt ...

… man hört, die Ergebnisse sind ernüchternd?

Nein. Wir beobachten eine nach dem Zufallsprinzip zusammengestellte Gruppe, und in der hat mehr als die Hälfte der Flüchtlinge mindestens zehn Jahre Schulbildung. Mehr als 60 Prozent haben nutzbare Berufserfahrungen. Davon kann ein großer Teil, auch über Weiterbildung, relativ schnell einen Weg in den Arbeitsmarkt finden.

Welche Berufe bringen die Flüchtlinge mit?

Die Bandbreite ist groß. Es gibt Geflüchtete, die bringen zehn Jahre Erfahrung im Hotel- und Gaststättengewerbe mit und lassen sich gut am deutschen Arbeitsmarkt unterbringen. Aber es gibt auch Landwirte, die sich mit Schafen auskennen. Das ist hier eher weniger gefragt. Die meisten Personen aus dieser Gruppe stehen jetzt am Ende ihrer Sprachkurse und die Ergebnisse sind eher ermutigend.

Ehrenamtliche Helfer haben auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle Enormes geleistet. Wie wichtig sind sie jetzt?

Sehr wichtig. Wir haben glücklicherweise immer noch eine sehr große Hilfsbereitschaft in Hamburg. Die tägliche Begleitung der Flüchtlinge durch Paten erfolgt immer noch sehr intensiv. Es gibt weiterhin eine Helferzahl im hohen fünfstelligen Bereich, wofür ich sehr dankbar bin – jedem Einzelnen.

Die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht 2015 auf St. Pauli gingen von jungen Migranten aus.

Ja. Das ist inakzeptabel. Wer in dieser Hinsicht etwas beschönigt, den nimmt niemand ernst. Es gab auch in Hamburg eine Reihe junger Migranten, die grenzverletzend gehandelt haben.

Was tut Hamburg dagegen?

Leider gab es bis zum Sommer letzten Jahres eine zu schwache bundesgesetzliche Handhabe zur Verfolgung sexueller Übergriffe. Unter dem Motto „Nein heißt Nein“ hat sich das inzwischen geändert. Jetzt haben wir bessere Instrumente für die Justiz, und die nutzen wir für alle Täter, auch für solche aus der Gruppe der Migranten. Wir brauchen aber zusätzlich auch bessere Rückführungsabkommen mit nordafrikanischen Ländern, damit diese ihre Staatsbürger zurücknehmen. Da muss der Bund aktiv werden.

Sind Flüchtlinge aus anderen Kulturkreisen überhaupt bereit, unsere Werte und Rollenvorstellungen im Umgang mit Frauen zu akzeptieren?

Ja. Pauschalisierungen helfen in dieser Debatte nicht. Die Unterkünfte sind kein Hort sexueller Übergriffe. Da geht es zu, wie in allen anderen Nachbarschaften auch. Es ist aber auch so, dass manche Zuwanderer aus muslimischen Ländern sich an unseren offenen Umgang mit Sexualität erst gewöhnen müssen. Zum Beispiel an Nacktheit in der Werbung.

Die hier notwendige Vermittlungsarbeit findet im persönlichen Gespräch mit Ehrenamtlichen statt. Da erklärt der eine dem anderen, was geht und was nicht geht. In den Integrationskursen gibt es außerdem ein Modul „Normen und Werte“, in dem es auch um diese Themen geht. Das ist dann der staatliche Aufklärungsweg.

Immer wieder machen Fälle Schlagzeilen, in denen Hamburger Kinder schwer misshandelt werden, obwohl sie sich in der Obhut des Jugendamtes befinden. Warum bekommt die Stadt das Thema nicht in den Griff?

Objektiv treten in Hamburg sogar weniger derartige Fälle auf als in anderen großen Städten in Deutschland. Es wirkt aber anders, weil die Fälle in Hamburg immer von großer öffentlicher Aufmerksamkeit begleitet werden. Wir leben eben in einem Stadtstaat, der zugleich ein großer Medienstandort ist. Alle Kommunen sind aber leider mit demselben Phänomen konfrontiert.

Das heißt: Gar nicht so schlimm in Hamburg?

Jeder Fall ist einer zu viel. Wir müssen deshalb so viele Sicherungen in der Jugendarbeit einbauen wie möglich.

Was tut Hamburg konkret, um solche Tragödien zu verhindern?

Wir haben Verfahren zum Qualitätsmanagement in den Jugendämtern installiert. Das bedeutet, es gibt jetzt klare und verbindliche Arbeitsweisen im Umgang mit Familien, was übrigens auch durch externe Stellen überprüft wird. So etwas hat es in der Jugendarbeit lange nicht gegeben, deshalb war die Einführung nicht ganz einfach.

Kritiker sagen, die Jugendämter sind überlastet und brauchen mehr Stellen?

Es hat in Hamburg in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Personalverstärkungen gegeben, insgesamt 75 Stellen, zu den 330 vorhandenen. Den Bedarf dafür hat die Stadt über ein objektives Personalbemessungssystem ermittelt, so dass wir jetzt sagen können: Das Personal in den Jugendämtern und bei den Sozialen Diensten ist ausreichend.

Zudem wird jeder neue Mitarbeiter 18 Monate eingearbeitet, bevor er allein verantwortlich für bestimmte Fallkonstellationen sein darf. Aber wichtig ist auch dies: Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, weil wir nicht in jeder Familie 24 Stunden am Tag präsent sein können.

Nehmen die Behörden gefährdete Kinder jetzt früher aus ihren Familien heraus, um sie besser zu schützen?

Nein. Das liegt nicht in der Hand des Jugendamts. Das letzte Wort über Inobhutnahmen haben immer die Familiengerichte.

Hamburg will straffällige Jugendliche in bestimmten Fällen künftig wieder geschlossen unterbringen. Wie weit sind die Planungen für eine gemeinsame Unterkunft in Bremen?

Zurzeit klären wir mit Bremen bauliche Fragen. Ich hoffe, dass es Ende des Jahres etwas Zählbares in der Hinsicht gibt und wir kurz darauf mit der Unterbringung beginnen können.

Jahrzehntelang hat es Hamburg aus pädagogisch-ideologischen Gründen abgelehnt, Jugendliche wegzuschließen. Warum der Sinneswandel?

Wir haben es in diesen Fällen mit Jugendlichen zu tun, die schon lange Jugendhilfekarrieren hinter sich haben. Bei ihnen ist es nicht gelungen, ihnen Grenzen so aufzuzeigen, dass eine Möglichkeit für eine Verhaltensänderung überhaupt besteht. Erziehung setzt Anwesenheit voraus. Wir haben deshalb die Pflicht, in diesen ganz wenigen Fällen über geschlossene Unterbringung nachzudenken, um den Betroffenen die Chance zu geben, wieder in die Spur zu kommen. Alles andere wäre fahrlässig. Für die Jugendlichen selbst, aber auch für die Opfer von Straftaten.

Warum ist Hamburg die Gebührenfreiheit von Kitas so wichtig?

Weil dadurch alle Kinder gleich sind, unabhängig von den wirtschaftlichen Möglichkeiten ihrer Eltern. Alle haben damit Zugang zu früher Bildung, was der Einstieg in eine gesellschaftliche Chancengerechtigkeit ist. Übrigens ziehen wegen des guten Kita-Angebots auch Eltern aus dem Umland nach Hamburg.

- Mit 38 Senatorin zu werden war für mich ...

Leonhard: … überraschend früh.

- Senatorenamt und Mutterschaft unter einen Hut zu bekommen, ist …

Leonhard: … eine tägliche Herausforderung.

- Ich bin Mitglied der SPD, weil …

Leonhard: … es die Partei ist, die die Themen soziale Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Gestaltungsanspruch am besten vereint.

- Ich wollte eigentlich Krankenpflegerin werden, weil …

Leonhard: … mir die Arbeit im Krankenhaus so viel Freude gemacht hat.

- Frauenpolitik ist wichtig, weil …

Leonhard: … es nach wie vor es so viele gesellschaftliche Bereiche gibt, in denen Frauen unterrepräsentiert sind.

- Gut entspannen kann ich bei...

Leonhard: Den „3 Fragezeichen“ und einem Vollbad.