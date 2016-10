Feldhamster in Hemmingen bei Hannover müssen wegen eines Straßenneubaus in den Nachbarort umziehen. (Heinz Hirndorf)

Wolf und Adler sind Respekt einflößende Erscheinungen, die mächtigsten heimischen Wildtiere sind sie aber nicht. Diesen Titel reklamiert, zumindest in der südlichen Region Hannover, der gemeinhin als scheu und possierlich geltende Feldhamster für sich. Allein kraft seiner Anwesenheit wäre in der Stadt Hemmingen vor Jahren beinahe ein Wohnbauprojekt gescheitert. Aktuell wären wegen des streng geschützten Feldhamsters die Baupläne für einen neuen Umgehungsstraßenabschnitt der Bundesstraße 3 ins Wanken geraten. Der Bund veranlasste die Umsiedlung der Tiere ins benachbarte Ronnenberg-Linderte.

Dort hält der Landwirt Christoph Burchard ein subventioniertes Hamsterparadies vor: „Auf dem Acker gab es schon immer ein, zwei Hamster. Ein Braunschweiger Planungsbüro hat den Besatz festgestellt und die mögliche Hamsterdichte pro Hektar ermittelt“, sagt er. Sechs bis acht Tiere seien bereits da gewesen, vier Feldhamster aus Hemmingen seien aktuell hinzugekommen. „Jetzt bleibt noch Platz für 48 weitere, mal sehen, wie sich die Sache entwickelt“, sagt Burchard, „im nächsten B 3-Bauabschnitt, der im Laufe des kommenden Jahres beginnt, leben besonders viele Hamster.“

Die Methode, Hamster umzusiedeln, ist in Hemmingen schon damals, für den Wohnungsbau praktiziert worden. „Aber das ist sehr unglücklich gelaufen“, sagt Inge Scherber. Gemeinsam mit Kommunalpolitikern hatte die örtliche Nabu-Aktivistin damals ein Feldhamsterschutzkonzept von der Kommune gefordert, auf Grundlage der neuesten Forschungen an der Technischen Universität (TU) Braunschweig. Dort hatten Zoologen erstmals untersucht, wie die Nagetiere sich in einer neuen Umgebung zurechtfinden. Daraus sei jedoch nichts geworden, sagt Scherber. Die Hemminger Hamster seien damals umstandslos umgesiedelt worden.

Nager fühlen sich in der Region wohl

Keiner von ihnen hat es überlebt, weiß Bauer Buchard, der versucht, für optimale Bedingungen zu sorgen. Sein Linderter Hamster-Acker ist bestellt: In Absprache mit dem Planungsbüro, das in Sachen Hamster früher schon mit der TU Braunschweig zusammengearbeitet hatte, waren vor Monaten schon die Höhlen im Erdreich vorbereitet worden, damit sich die Neuankömmlinge jetzt, im Herbst, gleich heimisch fühlen. Im Frühjahr hält Burchard saftige Luzerne vor. Hauptsächlich aber werde die Fläche mit Weizen oder Hafer bebaut, „damit ist der Tisch für die Nager gedeckt“.

Rund 100 Quadratmeter sollten jedem Feldhamster „unbedingt“ zur Verfügung stehen, sagt Christoph Burchard. „Die haben ein heftiges Revierverhalten und beißen im Zweifelsfall auch den Nachwuchs weg, da kennen die keine Verwandten.“ Die Calenberger Lößbörde, die sich vom Leine-Aller-Gebiet bis an die Mittelgebirge Deister und Weserbergland erstreckt, sei mit ihrem fruchtbaren Boden ideal für Getreideanbau. „Und für den Feldhamster, dem sandigere Böden auf den Kopf fallen und der natürlich keinen zu hohen Grundwasserspiegel verträgt“, ergänzt Inge Scherber.

Deshalb fühlen sich die aus osteuropäischen Steppen stammenden Nager so wohl in der Region. Aber was heißt schon wohlfühlen? „Der Bau einer vierspurigen Straße ist immer ein schwerwiegender Eingriff“, stellt Inge Scherber klar. Und das betrifft bei Weitem nicht nur den Feldhamster, sondern vor allem auch Erdkröten, Berg- und Teichmolche sowie den streng geschützten Kammmolch. Immerhin haben die Amphibien Ersatzlaichgewässer bekommen und der rund einen Kilometer lange neunte Bauabschnitt der B 3-Umgehung, mit dessen Bau dieser Tage in Hemmingen-Arnum begonnen wird, wird fünf Durchlässe haben.

Naturschützerin erinnert sich an Trassenbau

Inge Scherber hat schon viel erreicht. „Ich stoße aber allmählich an meine Grenzen“, sagt die 75-Jährige nach jahrzehntelangem Engagement vor allem für die Kröten. Damit waren sie und ihre Mitstreiter in der Region schon in der ersten Planungsphase der Umgehungsstraße erfolgreich: „Die Trasse sollte ursprünglich durch das Naturschutzgebiet Sundern führen, das war Anfang der 90er-Jahre. Zusammen mit dem BUND haben wir die damals ganz neue Möglichkeit der Verbandsklage genutzt, und an dem Tag, an dem eigentlich die Planfeststellung sein sollte, wurde das Vorhaben aufgegeben“, erinnert sich Inge Scherber.

Der jetzige Bau, die Westumgehung, ist die Alternative. Deren Planer hätten damals eine lediglich „belanglose Amphibienpopulation“ festgestellt, sagt die Naturschützerin. „Wir konnten mit einem Schutzzaun entlang der geplanten Trasse 3000 bis 4000 Erdkröten nachweisen. Unser Protest hat großen Frust zur Folge gehabt und viel Ärger, ich habe so viel Gegenwind bekommen“, sagt sie. Und trotzdem: „Ohne unsere In­tervention damals sähe es heute ganz anders aus.“ Das ist auch anderen klar geworden. Auf Initiative aller Gemeinderatsfraktionen ist Inge Scherber vor einigen Jahren die Ehrennadel in Gold der Stadt Hemmingen verliehen worden – nicht zuletzt wegen der Feldhamster. „Man kann auch sagen: Trotz der Hamster.“

Tier des Jahres

Der vom Aussterben bedrohte Feldhamster (Cricetus cricetus) ist 2016 von der Deutschen Wildtier-Stiftung zum Tier des Jahres erklärt worden. Landwirte erhalten einen finanziellen Ausgleich, wenn sie Flächen feldhamsterfreundlich bewirtschaften. Der Feldhamster erwacht erst Ende April aus dem Winterschlaf, doch schon im Juni holen Landwirte die erste Ernte ein – zu wenig Zeit, um genügend Vorräte für den nächsten Winter zu hamstern. Deshalb sollen Getreidestreifen auf den Feldern dem Nager bis zum Herbst die Möglichkeit bieten, ausreichend Vorräte anzulegen. In Deutschland gibt es nur noch etwa 100.000 Feldhamster.