Hund stirbt Helfer retten Kinder aus brennendem Haus in Oldenburg

Aus einem brennenden Wohnhaus in Oldenburg haben Helfer aus der Nachbarschaft zwei zehnjährige Jungen gerettet. Ein Hund starb in einem brennenden Wohnwagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.