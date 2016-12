Zwei obdachlose Männer in der Fußgängerzone in Hannover. Die Armutsgefährdungsquote erreichte in Niedersachsen 2015 einen Höchstwert. (dpa)

Die Armutsgefährdungsquote erreichte damit einen Höchstwert. Im Bundesdurchschnitt waren es 15,7 Prozent. Besonders gefährdet sind nach Angaben des Berichts Menschen mit Migrationshintergrund.

Gestiegen ist im Jahr 2015 auch die Zahl der niedersächsischen Bevölkerung. Bis zum Jahresende lebten 100.000 Menschen mehr in dem nördlichen Bundesland als noch im Vorjahr. „Dieser Zuwachs in Größe einer Großstadt ist durch den Zuzug von Schutzsuchenden bedingt“, sagte die Präsidentin des Landesamtes für Statistik, Simone Lehmann, bei der Vorstellung des Niedersachsen-Monitors. Zuletzt habe es so hohe Zunahmen bei der Bevölkerungszahl in den ersten Jahren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 gegeben.

Insgesamt lebten bis Ende 2015 rund 7,9 Millionen Menschen in Niedersachsen. Dabei zogen rund 333.000 Einwohner zu, während etwa 209.000 das Land verließen. Die Geburtenzahl stieg 2015 leicht an. Es wurden 67 183 Kinder geboren, das waren 777 mehr als 2014. Insgesamt starben aber 25.000 Menschen mehr als geboren wurden. Ohne den Flüchtlingszuzug wäre der Bevölkerungssaldo negativ, sagte Lehmann.

Mehr Scheidungen

Der Anteil der Ausländer an der niedersächsischen Bevölkerung entsprach im Jahr 2015 genau acht Prozent. Ihre Zahl stieg auf rund 633.000, das war ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Unter den westdeutschen Ländern, wo der Ausländeranteil im Schnitt bei 11,5 Prozent liegt, hat nur Schleswig-Holstein einen niedrigeren Wert.

Die Niedersachsen waren 2015 heiratsfreudig. Das Ja-Wort gaben sich 40 241 Paare – rund 1400 mehr als im Jahr davor. Auf 10.000 Einwohner kamen rund 51 Eheschließungen, bundesweit waren es 49. Im selben Zeitraum wurden 17.226 Ehen beendet, knapp drei Prozent mehr als 2014. Diese Entwicklung verlief gegen den bundesweiten Trend, der einen Rückgang der Scheidungen um 1,7 Prozent aufweist.

Geringere Gehaltsunterschiede

Der Abstand zwischen den Löhnen und Gehältern von Männern und Frauen hat sich 2015 leicht verringert. Im produzierenden Gewerbe und Dienstleistungssektor verdienen Frauen den Statistikern zufolge 21 Prozent weniger als Männer, im Vorjahr waren es noch 22 Prozent weniger. Zu erklären ist das mit einer Verdienststeigerung der Frauen von 2,5 Prozent. Frauen verdienten 2015 durchschnittlich knapp 15 Euro pro Stunde, Männer 19 Euro.

69 Prozent der Frauen zwischen 15 bis 65 Jahren waren erwerbstätig. Für den Bildungssektor wurden Daten aus dem Jahr 2014 ausgewertet. In diesem Zeitraum verließen rund 4250 Jugendliche die Schule, ohne mindestens den Hauptschulabschluss erworben zu haben. Das waren rund drei Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Abiturienten nahm dagegen um 2,3 Prozent zu und lag bei rund 32.600.