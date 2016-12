Beim Bezahlen mit 50-Euro-scheinen ist in Niedersachsen derzeit besondere Vorsicht geboten. (dpa)

Beim Bezahlen mit 50-Euro-Scheinen ist in Niedersachsen derzeit besondere Vorsicht geboten. Denn "falsche Fuffziger" machen nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) in Hannover mittlerweile rund 60 Prozent der entdeckten falschen Geldscheine aus. In den Vorjahren waren dagegen vorwiegend 20-Euro-Falsifikate in Umlauf gebracht worden.

Trotz der vielen 50-Euro-Blüten habe es nach vorläufigen Zahlen 2016 allerdings "einen moderaten Rückgang" bei den Fällen gegeben, in denen eine oder mehrere falsche Banknoten sichergestellt wurden, sagte LKA-Sprecherin Nevin Ayyildiz. Nach dem Spitzenwert von 7000 Fällen im Vorjahr gehen die Ermittler von einem Minus von etwa zehn Prozent für 2016 aus. In der LKA-Statistik wird nur das jeweilige Auftauchen von Falschgeld als "Fall" erfasst, nicht aber die Anzahl der dabei sichergestellten Falsifikate. Falschgeld wird vorwiegend bei Banken, aber auch in Geschäften entdeckt.

Bei den Falsifikaten handelt es sich nach Angaben des LKA vorwiegend um Druckfälschungen. Diese stammten überwiegend aus Süd- und Südosteuropa, sagte Sprecherin Ayyildiz. Etwa 20 Prozent des Falschgeldes werde über das Internet vertrieben. Die Tendenz sei steigend.

Handel über das Darknet

Dabei werden nach Erkenntnissen der Polizei über illegale Handelsplattformen im Internet und im anonymen Teil des Internets, das sogenannte Darknet, sowohl fertige Falsifikate als auch Informationen zur Herstellung von Falschgeld gehandelt. Außerdem werden dort unter anderem gefälschte Hologramme für falsche Geldscheine angeboten.

Das meiste Falschgeld werde von den Produzenten über Zwischenhändler an Einzeltäter weitergereicht, berichtet das LKA. Diese nutzen die Falsifikate dann dazu, um etwa bei Discountern, beim Bäcker oder an der Tankstellen geringwertige Artikel zu bezahlen. "Es geht um die Erlangung von möglichst viel Wechselgeld", sagte Ayyildiz. Die Täter setzen darauf, dass Kassierer oder Kassiererinnen kaum Zeit haben, die Geldscheine auf Echtheit zu kontrollieren.

Dabei sei die Qualität vieler gefälschte Scheine "eher mäßig", sagte die LKA-Sprecherin. Wer sich mit seiner Währung beschäftige, könne selbst vergleichsweise professionell hergestellte Falsifikate als solche erkennen. Letztlich sei es "der besonderen Arglosigkeit der breiten Masse der Bargeldnutzer zu verdanken", dass die Fälscher hierzulande noch immer ein lohnendes Verbreitungsgebiet für die Falsifikate vorfänden, sagte Ayyildiz.

Aus Sicht der Polizei wäre es jedenfalls wünschenswert, "wenn die Bürger sich etwas mehr für die Sicherheit des Bargeldes interessieren würden" - schon im Eigeninteresse: Denn wer sich Falschgeld andrehen lässt, hat den Schaden. (dpa)