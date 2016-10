Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Seniorin blieb unverletzt Kandierte Äpfel im Wasserkocher lösen Großeinsatz der Feuerwehr aus

Der Versuch einer Seniorin, kandierte Äpfel im Wasserkocher zuzubereiten, hat am Montagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr in einem Altenheim in Detern (Kreis Leer) verursacht.