(Polizeiinspektion Aurich/Wittmund)

Kinder lieben Ü-Eier. Die Schokoladen-Eier schmecken nicht nur gut, sondern im Inneren befinden sich bunte Plastikbehälter mit allerhand Spielzeug. Mal sind es Happy-Hippo-Figuren, ein anderes Mal können Autos zusammen gebastelt werden. Auch Erwachsene verfallen gerne dem Sammelwahn.

Nach Spielzeugeiern folgen Legosteine

Nun hat Sturmtief "Axel" Zehntausende Überraschungseier an den Strand von Langeoog gespült. Kilometerweit säumen die bunten Eier den Strand der deutschen Nordsee-Insel. Die unzähligen Überraschungseier wurden ohne Schokolade oder Verpackung angespült.

Nun wird die nächste Überraschung angespült: Der Sturm befördert massenweise Lego-Steine an den Strand.

Problem für die Umwelt

Was die Sammler-Herzen höher schlagen lässt, ist für Naturschützer sicherlich ein Dorn im Auge. Denn immer mehr Plastik gelangt in die Umwelt und führt dort zu gravierenden ökologische Folgen. Tiere verfangen sich im Müll oder ersticken daran. Plastik wird zudem nur sehr langsam abgebaut.

Nun muss also schnell gehandelt werden, bevor die Ü-Eier wieder ins Meer gespült werden. Bei Niedrigwasser will die Gemeinde Langeoog die Ü-Eier mit Unterstützung eines Kindergartens einsammeln, wie der NDR berichtet. Was danach mit dem ungewöhnlichen Treibgut passiert, bleibt zunächst unklar. Bürgermeister Uwe Garrels (parteilos) hatte befürchtet, dies könne als Diebstahl gelten und deshalb Ärger mit dem Zoll geben. Diese Sorge sei zweitranging, so Garrels. Die Ermittlungen zur Herkunft der Ü-Eier werden von der Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven geführt.

Die Zettel in den Ü-Eiern sind laut einem Bericht des NDR mit kyrillischen Buchstaben beschriftet - offenbar waren die Spielzeuge für den russischen Markt bestimmt. Das Frachtschiff sei auf dem Weg nach Bremerhaven gewesen, als es bei dem starken Wellengang Container verlor, hieß es von der Polizei Wittmund.

Das Spielzeug stammt vermutlich aus einem Schiffscontainer, der am Mittwoch im Sturm über Bord eines Frachters gegangen und aufgeplatzt war. Daneben trieben auch Unmengen von Plastiktüten mit weiteren Verpackungen an, wie Bürgermeister Uwe Garrels am Donnerstag sagte. "Das ist nicht mehr lustig, sondern eine große Umweltbelastung und höchst schädlich für Tiere", sagte Garrels.