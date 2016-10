Gut gesicherter Hannover-Flair in der chinesischen Millionen-Metropole Changde.

Bürgermeister Zhou Derui schmeckt das von Fabian Berndt gereichte Heißgetränk sichtlich gut. „Das ist nicht nur eine Tasse Kaffee, das ist ein großes Zeichen der deutsch-chinesischen Freundschaft“, schwärmt das Oberhaupt der Sechs-Millionen-Metropole Changde in der Provinz Hunan. Sein Amtskollege aus Hannover, Stefan Schostok (SPD), lächelt zufrieden.

Gleich darf er gemeinsam mit Derui das neue norddeutsche Viertel samt Hannover-Straße, Hannover-Platz und Hannover-Haus in Changde feierlich eröffnen und dabei kräftig die Werbetrommel für die mit 500.000 Einwohnern viel kleinere Landeshauptstadt Niedersachsens rühren – als Messe-Standort ebenso wie als Heimat der weltweit bekannten Herrenhäuser Gärten.

Heißgetränk der Freundschaft: Fabian Berndt serviert Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (links) und dessen Amtskollegen aus Changde Edel-Kaffee aus Hannover.

„Das ist ein wundervoller Augenblick“, lobt Schostok am Dienstag die „große Wertschätzung“ durch die chinesischen Freunde. Von der festlich geschmückten Bühne bieten die eigens aus Hannover eingeflogene Jazz-Sängerin Diana Dabalola und ihre Band passend dazu eine soulige Coverversion des Beatles-Klassikers „Come together“ dar.

Jetzt also steht es da, das Klein-Hannover, dieser in nur knapp zwei Jahren hochgezogene, rund 370 Millionen Euro teure Nachbau im norddeutschen Stil mit Ziegeln, Giebeln und Dachgauben. Das Viertel verstehen die Chinesen nicht nur als weiteres Highlight zum Anlocken großer Touristenscharen aus dem In- und Ausland, sondern auch als Dank für die jahrelange Zusammenarbeit bei der Wasserwirtschaft.

Ingenieure des städtisch-privaten Verbundes Wasser Hannover haben das marode Entwässerungssystem Changdes aufgemöbelt, Flüsse zu neuem Leben erweckt und damit auch attraktive Wohngebiete geschaffen. Böswillige Lästereien über eine eher lächerliche Kopie lassen die Verantwortlichen aus beiden Städten nicht gelten; sie bieten zum von etlichen Sicherheitskräften überwachten Start jede Menge Hannover-Flair auf.

Chinesische Polizisten posieren vor dem gerade eröffneten Hannover-Haus in Changde.

Die vier amtierenden Bruchmeister des weltberühmten Schützenfestes laufen in vollem Ornat mit Zylinder, Frackhemd, Cut und weißen Handschuhen über den Platz und präsentieren bereitwillig den einheimischen Passanten für Tausende von Fotos ihre bunten Standarten mit den Hannover-Wappen. Der Ausbilder der Zeremonientruppe beglückt den chinesischen Bürgermeister und die anderen hohen Parteifunktionäre aus Stadt und Provinz mit dem Schützenfest-Ritual, der „Lüttjen Lage“, bei der man möglichst unfallfrei ein kleines Glas Schnaps in ein größeres mit dunklem Bier fließen lassen und dann zusammen austrinken soll.

Chancenreicher Markt

Von der Großbild-Leinwand auf dem zentralen Turm vermeldet das Fahrgastfernsehen des hannoverschen Busunternehmes Üstra die 1:2-Niederlage des Fußball-Zweiligisten Hannover 96 bei Union Berlin. Dass die Trachtengruppe in Dirndln und falschen Billigstoff-Lederhosen aus Ukrainern und Weißrussinnen, die in China ihren Lebensunterhalt verdienen, besteht, will niemandem so recht auffallen.

Das wahre Hannover soll schließlich dauerhaft bleiben. An der einen Ecke produzieren der mit seiner Freundin frisch nach Changde umgezogene Fabian Berndt in der Dependance der Kaffeemanufaktur Hannover für die Teetrinker-Nation edle Spezialitäten. Zwar funktioniert die für 110.000 Euro aus Deutschland importierte Trommelröstanlage noch nicht, weil der Gasanschluss auf sich warten lässt. Aber das bringt Firmenpatriarch Andreas Berndt ebenso wenig aus der Ruhe wie ungewisse Geschäftsaussichten: „Da bin ich ganz entspannt.“ Er sieht das Reich der Mitte als chancenreichen Markt für hochwertigen Kaffee, berichtet er von diversen Kooperationsangeboten chinesischer Hotels.

Gegenüber können sich die Chinesen und ihre Gäste künftig bei Currywurst, Brezeln und deutschem Bier stärken. „Wir sind das einzige deutsche Restaurant in der ganzen Provinz“, erklärt Betreiber Torsten Block voller Stolz. Noch allerdings ist es nicht so weit, die erste Etage befindet sich im Rohbauzustand, für die Eröffnungsfeier wurden schnell einige Tische und Stühle aus Holzimitat reingestellt. „Das Plastik kommt natürlich raus“, versichert der bisherige Hannoveraner, der bald auch in dem Viertel leben wird.

Seine Würste bezieht Block von einem deutschen Schlachter in Peking, sein Bier vorerst von dortigen Großhändlern. Doch die eigene Mini-Brauerei ist bereits unterwegs, nach der richtigen Eröffnung im Dezember oder Januar will Block dann naturtrübes Bio-Bier der Marke „Hanöversch“ anbieten. Eine Hightech-Filteranlage soll für frisches Wasser sorgen, weitere Pläne sind in der Mache. „Wenn alles gut läuft, wollen wir hier in der Peripherie eine große Brauerei hochziehen“, meint der Unternehmer mit einem Optimismus, den er sich von seinen neuen Nachbarn abgeschaut zu haben scheint.

Das Mittelmeer und das historische China sind gleich nebenan

Verzagtheit ist bei den Chinesen jedenfalls nicht zu spüren, auch wenn die Mehrzahl der Geschäftsräume im Hannover-Viertel trotz der Lockangebote Changdes noch auf ihre Betreiber wartet. Einige Restaurants an der Wasserfront laufen zwar, andere Läden mit ihrem spärlichen Warenangebot weisen dagegen oft nur deutsche Statthalternamen wie „Wohlklang“, „Modeliebe“ oder „Mami & ich“ auf. Die Luxuskarossen im „Autohaus“ wirken wie zusammengesuchte Leihgaben der Hersteller. „Das alles wird sich noch prächtig entwickeln“, sagt ein städtischer Wirtschaftsmanager mit siegesgewissem Lächeln.

China 4 (Peter Mlodoch)

Changde sieht das Hannover-Viertel als Teil einer großangelegten Tourismusoffensive. Gleich nebenan an dem mithilfe von Wasser Hannover renaturierten Fluss zeugt eine riesige Baustelle vom nächsten Projekt: eine mediterrane Gebäudelandschaft mit Liebes-Insel, die Partnerschaften anbahnen und Hochzeiten feiern will. Kernstück soll ein futuristisches Hotel in Form von zwei verschmelzenden Eheringen werden.

Eher klassisch geht es dann an der Promenade weiter. River-Street (Fluss-Straße) nennt sich das nahezu zeitgleich am Vortag eröffnete Viertel. Es zeigt historische chinesische Gebäude und soll an die Jahrtausende alten Grundzüge Changdes als Handelsstadt erinnern. Eine selbst erzeugte Konkurrenz für das Hannover-Viertel? „Nein, das ist doch gerade das Konzept“, erklärt Paul Burkhard Schneider vom Freundeskreis Hannover-Changde. Hier entstehe eine attraktive Flaniermeile, auf der Ausflügler und Urlauber während eines Nachmittags von Hannover über das Mittelmeer bis ins alte China wandeln könnten. Hannover allein hätte als Besuchermagnet wenig Potenzial, bald profitiere das Viertel von einem riesigen Hinterland mit zig Millionen Menschen.