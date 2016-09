Die Windstromleitungen sollen unter die Erde kommen. Das könnte Proteste geben. (dpa)

Geht es freilich an die Realisierung der Ökostrom-Projekte, gewinnen schnell die Bedenkenträger die Oberhand. Egal, ob es um Biogasanlagen, Sonnenkollektoren oder Windparks geht – Bürgerinitiativen sind sofort da. So war es auch, als die Freilufttrasse geplant wurde, mit der die von Windmühlen erzeugte Energie in den Süden der Republik gebracht werden sollte. Überall Protest gegen die Hochspannungsleitungen. Von Hausbesitzern, die um den Wert ihrer Immobilie, von Umweltschützern, die um Fauna und Flora fürchteten. Und natürlich von Bayerns Regierungschef Horst Seehofer und seiner CSU.

Der Protest hat Früchte getragen. Die Leitungen kommen unter die Erde. Und nun? Werden Bauern klagen, weil sie Flächen hergeben müssen? Werden Umweltschützer klagen, weil es dem Maulwurf zu warm wird? Es steht zu befürchten, aber nicht zu wünschen. Wer A wie AKWs abschalten sagt, muss auch B sagen – wie Bedenken beerdigen.