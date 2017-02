Die Aller-Weser-Klinik in Verden. (Focke Strangmann)

Die Auslastung liege bei 120 Prozent, einzelne Patienten wurden auf Flure und in Aufenthaltsräume ausgelagert. Auch einige geplante Operationen mussten in Verden verschoben werden, derzeit würden nur die Notfälle operiert, sagt der Ärztliche Direktor der AWK in Verden, Peter Ahrens.

Eine direkte Ursache für die Überlastung kann Ahrens nicht ausmachen – die Grippewelle habe den Landkreis noch gar nicht erreicht. „Die Menschen sind einfach krank“, sagt er. Obwohl es in den Wintermonaten regulär verstärkt zu Infektionen kommt, habe er eine derart kritische Situation in Verden noch nicht erlebt. Die Patienten kämen verstärkt mit Lungenentzündungen oder Herzproblemen in die Klinik.

Hilferufe an umliegende Krankenhäuser seien derweil fehlgeschlagen. „Bremen hat sich komplett abgemeldet“, sagt Peter Ahrens. Auch vom Diakonieklinikum Rotenburg habe man eine Absage bekommen, als die AWK Patienten aus Verden dorthin verlegen wollte.

Patienten müssen Nacht vor der OP zu Hause verbringen

Umso überraschender kommt auch für den Ärztlichen Direktor der Achimer Klinik, ­Stephan Sehrt, die Aussage des Rotenburger Klinik-Geschäftsführers Detlef Brünger. Die Belegung dort sei gut, „aber nicht kritisch“. Es gebe keine Notwendigkeit, Operationen zu verschieben. Dass sein Haus Patienten aus anderen Landkreisen temporär nicht aufnehme, sei in der Vergangenheit schon vorgekommen und könne jetzt auch mal ­passieren.

In der Lilienthaler Klinik sind nach Auskunft der Pflegedienstleitung die Betten ebenfalls nicht knapp. „Wir können noch Patienten aufnehmen“, sagt Pflegedienstleiterin Kirstin Meyer. Dass gerade Anfang des Jahres mehr Patienten ins Krankenhaus kommen, sei wegen der kalten Jahreszeit eine normale Situation. „Es ist Infektzeit.“

In Verden und Achim dagegen werden die Betten nie kalt, das Pflege- und Reinigungspersonal arbeitet auf Hochtouren. Die Einzelzimmer wurden laut Stephan Sehrt aufgelöst: „Egal, wie viel Geld jemand dafür bezahlt.“ Die Zeiten, in denen Patienten bereits am Vorabend ihrer Operation ein Zimmer bekommen haben und auf den Eingriff vorbereitet wurden, sind momentan vorbei. „Sie müssen die Nacht noch zu Hause verbringen und bekommen bei uns erst nach der OP ein Bett“, erzählt Sehrt. Es komme derzeit auch vor, dass Patienten in öffentlichen Aufenthaltsräumen auf den Eingriff vorbereitet werden müssen. Beide Ärztliche Direktoren betonen, dass Notfallpatienten trotz der Überlastung in jedem Fall behandelt werden.

Keine Kapazitätsprobleme in Bremer Kliniken

Auch die vier Krankenhäuser des größten Klinikbetreibers in Bremen, der Gesundheit Nord (Geno), sind nach Auskunft der Sprecherin Karen Matiszick „gut belegt“. „Wir müssen zurzeit sehr viele Patienten aufnehmen, allerdings sind die Umstände nicht vergleichbar mit dem niedersächsischen Umland. Wir können noch Patienten aufnehmen. Operationen müssen auch nicht abgesagt oder Betten auf den Fluren abgestellt werden.“ Grund dafür, dass derzeit mehr Patienten stationär behandelt würden, sei die Jahreszeit. „Im Winter müssen regelmäßig mehr Patienten mit Atemwegsinfekten aufgenommen werden, das ist in jedem Jahr so“, sagt die Sprecherin. Sollte in den nächsten Wochen die Grippewelle Bremen erreichen, könnte sich die Situation noch einmal verändern.

Auch das Krankenhaus St. Joseph-Stift im Stadtteil Schwachhausen meldet zwar mehr Patienten, Kapazitätsprobleme gebe es aber nicht: „Wir haben eine für die Jahreszeit typische Belegung, jeder Patient wird optimal versorgt“, sagt der Geschäftsführer des Krankenhauses, Torsten Jarchow.