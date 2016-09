An Erdgasförderplätzen im Raum Rotenburg wie hier in Bötersen wurde Quecksilber im Boden nachgewiesen. (Thomas Damm)

Vor dem Hintergrund der erhöhten Krebsrate in der Region Rotenburg hat das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) 388 Bodenproben an 36 von 52 Erdgasförderstellen untersuchen lassen. Im Ergebnis sind fünf Förderplätze belastet, zwei mit Quecksilber, drei mit Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK). Die Bürgerinitiativen im Landkreis Rotenburg sehen darin eine Bestätigung ihrer These, dass die Erdgasförderung ursächlich für die erhöhten Krebsraten in der Region ist. Das Landesbergamt kündigt weitere Untersuchungen an.

Für den Bürgermeister der Samtgemeinde Bothel im Landkreis Rotenburg, Dirk Eberle, ist die Bodenbelastung in der Nähe der Förderplätze „keine allzu große Überraschung“. Bereits im vergangenen Jahr mussten erhebliche Mengen Boden im Erdgasfeld Söhlingen ausgetauscht werden. Eberle erwartet nun auch eine Sanierung der Flächen in Hemsbünde und Bötersen, wo in Entwässerungsgräben erhöhte Quecksilberwerte festgestellt wurden, sowie der Flächen in Sottrum und Hemsbünde, wo die PAK im Boden nachgewiesen wurden.

Der Bürgermeister fordert darüber hinaus eine Untersuchung aller Erdgasförderflächen in der Region. „Da darf keine Lücke bleiben.“ Das sei man den Menschen in der Region schuldig. In seiner Gemeinde sind besonders viele Menschen an Krebs erkrankt.

Weitere Untersuchungen der belasteten Förderplätze

Unterdessen kündigt das Landesamt in Hannover weitere Untersuchungen der belasteten Förderplätze durch den Betreiber an. „Da wird der Bock zum Gärtner gemacht“, sagt der Vorsitzende der Bürgerinitiative „Gegen Gasbohren im Landkreis Rotenburg“ Jochen Richert. Für ihn ist klar, dass das Ergasunternehmen Exxon für die erhöhte Krebsrate in der Region verantwortlich ist. „Die Zeit der Resolutionen ist vorbei“, sagt Richert, und kündigt weitere Proteste gegen die Erdgasförderung in der Region an. Exxon, so Richert, „hinterlässt uns ein belastetes Land“. Insgesamt fünf Bürgerinitiativen im Landkreis protestieren seit Jahren gegen die Erdgasförderung in der Region, jede hat ihr Spezialgebiet.

Die BI Gesundheit in Hemslingen/Söhlingen sieht sich durch die neuen Untersuchungsergebnisse ebenfalls in ihrem Protest bestätigt. Die Vorsitzende Kathrin Otte beklagt die mangelnde Distanz der Aufsichtsbehörden zu den Unternehmen, die als mögliche Verursacher in Frage kommen. „Die Bürger verlassen sich auf einen vorsorglichen Gesundheitsschutz, den es nicht mehr gibt“, so Otte. Das Landesamt habe gar nicht mehr das Personal, um die Bodenbelastung selbst zu überprüfen. Sie stellt die Unabhängigkeit der von Exxon beauftragten Labore und Gutachter grundsätzlich in Frage.

Auf Nachfrage erklärt das Landesbergamt, der Betreiber müsse einen vom TÜV zugelassenen Gutachter mit der weiteren Untersuchung der belasteten Förderplätze beauftragen. Sprecherin Heinke Träger: „Die Idee dahinter ist, dass der Betreiber bezahlt, nicht der Steuerzahler.“ Tatsächlich gilt das Verursacherprinzip im Bergrecht. Gleichwohl lässt sich Niedersachsen die landesweite Untersuchungskampagne im Umfeld von Erdgasförderplätzen insgesamt 1,8 Millionen Euro kosten.

Bürgerbefragung zur erhöhten Krebsrate

Bürgermeister Eberle geht davon aus, dass ein unabhängiger Gutachter einen Ruf zu verlieren habe und schon deshalb keine geschönten Werte in die Welt setze. Gleichwohl erwartet er „mehr kritische Distanz“ der Behörden zu Unternehmen und Gutachtern. Die Sprecherin im Landesbergamt dagegen betont: „Wir begleiten die Untersuchungen.“ Allerdings werde nicht jeder Gutachter einzeln überprüft. Ausschlaggebend sei, dass es sich um einen zertifizierten Gutachter handele.

Unterdessen arbeitet das Landesgesundheitsamt an der Auswertung der Bürgerbefragung zur erhöhten Krebsrate in der Samtgemeinde Bothel. 7000 Fragebögen waren verschickt worden. 5000 Antworten und 370 persönliche Interviews mit Betroffenen werden analysiert. Mit einer Auswertung rechnen die Behörden nicht vor November. In der Befragung ging es unter anderem um die räumliche Nähe der Erkrankten zu den Erdgasförderplätzen im Wohn- und Arbeitsumfeld.

Erst vor Kurzem hatte das LBEG mitgeteilt, dass im Umfeld von Erdgasförderplätzen im Landkreis Rotenburg keine schädlichen Immissionen durch das Abfackeln gemessen wurden. Die Luft war auf aromatische Kohlenwasserstoffe und Quecksilber hin untersucht worden. Die BI Gesundheit hingegen sieht gerade in den Immissionen über die Luft eine potenzielle Gefahr.