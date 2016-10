Die Polizei vermutet, dass viele Landkreis-Schilder in Partykellern verschwinden. (dpa)

Ortseingangsschilder mit dem Zusatz "Landkreis Osterode" sind bei Dieben derzeit heiß begehrt: Nach der Fusion der Landkreise Osterode und Göttingen zum 1. November werden sie nicht mehr benötigt und deswegen nun zum Ziel von Souvenir-Jägern. Wie viele Schilder bisher gestohlen wurden, ist noch unklar. Bei der Polizei Northeim-Osterode wird vermutet, dass die Beute in irgendwelchen Partykellern verschwunden ist.

Seit Wochen würden zumeist nachts solche Schilder abmontiert, sagte eine Polizeisprecherin in Osterode am Montag. Vor allem die Gemeinde Bad Grund und deren Ortsteile seien davon betroffen. In den vergangenen Tagen hätten Diebe aber auch in anderen Orten zugeschlagen. Die Heimat- und Geschichtsvereine der Region würden die Schilder auch gerne nehmen uns sie im Museum ausstellen, sagte Bad Grunds Bürgermeister Harald Dietzmann. (lni)