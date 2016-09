Raufutter ist in der konventionellen Schweinehaltung ganz und gar nicht üblich. Die Initiative Tierwohl will das ab 2018 ändern. (dpa)

Bereits im August hatte der Deutsche Tierschutzbund vor dem größten Verbraucherbetrug, den es je in Deutschland gegeben habe, gewarnt. In der Konsequenz steigt der Tierschutzbund nun aus der Initiative Tierwohl des Handels aus.

Der Handel bedauert das Ende der Zusammenarbeit. Die Tierschützer werfen der Initiative vor, nach wie vor auf Quantität statt Qualität bei der Mast zu setzen. Vor allem aber kritisieren sie die mangelnde Transparenz für den Verbraucher, der im Supermarkt nicht erkennen könne, ob es sich um ein Tierwohlprodukt handele.

„Unsere Hoffnung, durch die Mitarbeit etwas zu verändern, hat sich nicht erfüllt“, erklärt der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder: „Es bleibt der konsequente Schritt, die Mitarbeit im Beraterausschuss zu beenden.“

Die Vorgaben der Initiative seien kein Fundament für mehr Tierschutz. Einfachste Maßnahmen, wie eine Handvoll Stroh in den Schweineställen oder die Einhaltung des gesetzlichen Standards von drei Prozent Licht in den Ställen, seien offenbar schon unüberwindbare Hürden.

„Schade, dass der Deutsche Tierschutzbund diesen Weg nicht mehr gemeinsam mit uns gehen möchte“, sagt der Geschäftsführer der Initiative Tierwohl, Alexander Hinrichs. In der Initiative haben sich die ­großen Handelsketten, der Deutsche Bauernverband und die Fleischindustrie zusammengeschlossen.

Der Handel zahlt pro Kilogramm Fleisch vier Cent in einen Fond ein. Pro Jahr sollen auf diese Weise 100 Millionen Euro zusammenkommen. Das Geld geht an teilnehmende Tierhalter, die nachweislich für mehr Tierwohl in den Ställen sorgen als vom Gesetzgeber verlangt.

Finanzierung durch eine Umlage

Nach Angaben der Initiative profitieren bereits heute 12,8 Millionen Schweine und 242,4 Millionen Hähnchen in Deutschland von der Initiative Tierwohl, indem sie mehr Platz, mehr Tageslicht und mehr Beschäftigung bekommen als vorgeschrieben. Mehr Tierschutz durch eine Umlage zu finanzieren, sei ein guter Ansatz, meint Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne), das zeige auch das große Interesse der Landwirte an der Initiative.

"Initiative Tierwohl" in der Schweinehaltung (dpa)

Bundesweit nehmen 4800 Betriebe mit Schweinehaltung an der Initiative teil. Ein zu niedriger Tierschutzstandard würde jedoch nur Selbstverständlichkeiten aufwerten, so der Minister. Meyer teilt die Kritik des Tierschutzbundes hinsichtlich der mangelnden Transparenz der Tierwohl-Initiative, die ihre Produkte nicht kennzeichnet.

Meyer: „So kann der Kunde auch nicht gezielt Fleisch aus besseren Haltungsbedingungen kaufen und mit höheren Preisen honorieren. Auch ist es ethisch fragwürdig, dass der Handel zugleich mit Lockangeboten Fleisch aus industrieller Massentierhaltung zu Niedrigpreisen verramscht.“ Die Tierwohl-Initiative verzichtet auf eine Kennzeichnung, weil sie davon ausgeht, dass Verbraucher nicht bereit sind, mehr Geld für Tierwohl-Produkte zu zahlen.

Abschlussbericht mit Verbesserungsvorschlägen

In der vorigen Woche hatte der Kompetenzkreis Tierwohl um den früheren niedersächsischen Agrarminister Gert Lindemann (CDU) nach zwei Jahren Diskussion seinen Abschlussbericht mit Vorschlägen zur Verbesserung des Tierwohls Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) vorgelegt. Die Vorschläge gehen auf den niedersächsischen Tierschutzplan zurück, den Lindemann in seiner Zeit als Minister angeschoben hatte.

Der Bericht mit dem Titel „Eine Frage der Haltung – Neue Wege für mehr Tierwohl“ soll Grundlage für ein staatliches Tierwohl-Label sein, das Schmidt Anfang 2017 vorstellen will. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) kritisiert den Bericht als zu wenig konkret.

AbL-Sprecher Eckehard Niemann: „Lindemann, dessen Tierschutzplan von der rot-grünen Landesregierung im Rahmen der niedersächsischen Kompetenzen mittlerweile erfolgreich umgesetzt wird, konnte sich offenbar auf Bundesebene nicht gegen die Agrarindustrie-Lobby durchsetzen.“

Bereits seit März liegt das Gutachten des wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik vor, das „Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“ aufzeigt. Vor diesem Hintergrund forderte die SPD-Bundesratsfraktion, den gesetzgeberischen Stillstand beim Tierschutz endlich zu beenden.