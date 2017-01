Der verhaltensauffällige Wolf Kurti (links) auf einem Feld. Das Tier aus dem Munsteraner Rudel wurde erschossen und soll im Landesmuseum Hannover ausgestellt werden. (Konstantin Knorr, dpa)

Im Auftrag des Umweltministeriums und in enger Zusammenarbeit mit dem niedersächsischen Wolfsbüro arbeitet das Landesmuseums Hannover derzeit an der kleinen Schau, die zunächst in der Landeshauptstadt zu sehen sein wird und dann als Wanderausstellung auf Reisen geht. „Wir wollen die sachliche und biologische Aufarbeitung des Themas Wolf im Land und nicht nur im Landesmuseum“, sagt Christiane Schilling, die aus Bremen stammende ­Kuratorin für Biowissenschaften in der Museumsabteilung für Naturkunde.

Jung und Alt sollen landauf, landab Tuchfühlung mit einem ­Thema bekommen, über das so viel zu lesen und zu hören ist – wobei die Töne immer schriller werden, je mehr sich der Konflikt zuspitzt. Auch wenn sich der Wolf erst seit wenigen Jahren in Niedersachsen wieder heimisch fühlt: Weidetierhalter ­gehen auf die Barrikaden, weil Wölfe ihre Schafe und Ziegen reißen und es aufwendig ist, die Herden zu schützen. Bundes-­agrarminister Christian Schmidt (CSU) will eine begrenzte Abschussfreigabe für den unter strengem Artenschutz stehenden Wolf. Der niedersächsische Bauernverband begrüßt die Pläne, und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will den auf derzeit 80 Tiere geschätzten Wolfsbestand im Land stärker regulieren. Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) hat bislang stets auf den naturrechtlichen Schutz des Wolfs gepocht und erklärt, dass der Abschuss einzelner Tiere auch jetzt schon möglich sei. Inzwischen fordert auch er, die Vorschriften zum Umgang mit gefährlichen Wölfen zu überarbeiten.

Christiane Schilling (Landesmuseum Hannover , Landesmuseum Hannover)

Jetzt soll Sachlichkeit Einzug halten in die Diskussion über den Wolf. Die Schau kommt gerade recht, um gut verdauliches Faktenfutter zum volksnahen Thema zu servieren: Kuratorin Christiane Schilling greift bei der inhaltlichen Ausgestaltung auf das Fachwissen und Informationsmaterial des Wolfsbüros beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zurück. Wo kommen die Wölfe her, nachdem sie bei uns 150 Jahre lang ausgerottet waren? Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich in freier Wildbahn tatsächlich einem Wolf begegne? Diese und viele weitere häufig gestellte Fragen soll die Wanderausstellung beantworten. „Wir wollen möglichst neutral zur ­Situation des Wolfes informieren“, sagt Annika Frech vom Landesbetrieb.

Und das landesweit. „Die ­kleine Sonderausstellung muss schnell verstaubar sein, damit sie schnell und günstig transportiert werden kann“, sagt Christiane Schilling. „Außerdem muss sie technisch modern, aber so wenig ­aufwendig sein, dass sie auch im kleinen Heimatmuseum in der Lüneburger Heide oder im ­Osnabrücker Land aufgebaut werden kann.“ Schwere Vitrinen oder ­Möbelmodule gibt es also nicht. Nach der Eröffnung am 21. Mai ist die Ausstellung bis Ende September erst einmal in Hannover zu sehen.

„Im Grunde sind wir noch in der Planungsphase“, sagt Christiane Schilling. Aber vieles zeichnet sich schon ab. Als „biologisches Thema“ kann sich die Kuratorin Informationen über den wölfischen Lebensraum in Europa und in der Region des Munsteraner Rudels in der Heide vorstellen. Ein Zaunsegment könnte für den Aspekt des Herdenschutzes stehen, und mit einem Telemetriehalsband, wie Kurti und seine Schwester FT10 es trugen, könnten Informationen über das sogenannte Monitoring, die Beobachtung der Wölfe, in die Ausstellung einfließen. Damit der Besuch aber auch für Kinder attraktiv ist, haben sich Annika Frech und Christiane Schilling einen „Exklusivbereich“ für die Kleinen ausgedacht: Es soll eine nachgebaute Wolfshöhle geben, in die Große nicht hinein können. Damit wartende Eltern keine Angst bekommen, können sie das Treiben in der Höhle über eine originale Wildkamera verfolgen.

Kurti, amtlich als MT6 bezeichnet, ­musste Ende April 2016 sterben, weil er die Scheu vor Menschen verloren hatte und sich ihnen bis auf wenige Meter näherte. Die eingehende Untersuchung beim Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin hatte ergeben: Der etwa zweijährige Wolfsrüde aus dem Munsteraner Rudel war gesund. Grund seiner untypischen Zutraulichkeit, so wird vermutet, sei wohl, dass er angefüttert und so an die Nähe zu Menschen gewöhnt worden sei.

Also: Füttern verboten. Das wird die Wanderausstellung erklären. Auf Monitoren, Schautafeln mit immer wieder aktualisierbaren Grafiken und mit Exponaten wie beispielsweise Schädelknochen vom Wolf, vom Chihuahua und vom Schäferhund ­lassen sich Vergleiche anstellen, Unter­schiede und Ähnlichkeiten veranschaulichen. Spielerisch sollen Kinder der Frage nachgehen: Ist das ein Wolf oder ein Hund? Die Suche nach der Antwort könnte zu dem lehrreichen Schluss führen, dass selbst ­Experten oft zweimal hinschauen müssen.

Viele Menschen mögen Wölfe, auch wenn sich immer mehr vor ihnen fürchten und vor allem Probleme mit dem Raubtier verbinden. Mit einer Online-Petition „Mit dem Menschen für den Wolf“ hatten sich 70.000 Unterzeichner an Umweltminister Wenzel gewandt, um Kurti alias MT6 zu retten. Als der Jungwolf kurz darauf erschossen ­wurde, hagelte es 100 Strafanzeigen gegen ­Wenzel. Aktuell machen sich in Sachsen fast 20.000 Petenten stark für einen sogenannten Problemwolf, dem ebenfalls die „letale Entnahme“, der Abschuss, droht, weil er zu zutraulich geworden ist.

Kurtis eingefrorener Kadaver ist inzwischen in Hannover und wird im Landesmuseum aufgetaut, damit der Präparator ihn vermessen, seine Haut gerben und Teile des Skeletts, etwa Langknochen oder wie die Läufe, für die Schau herrichten kann. Wie, das wird Christiane Schilling mit ihm abstimmen: „Soll er schnüren, sitzen oder liegen, als schliefe er?“ Letzteres wohl eher nicht: „Das wäre zu langweilig“, sagt die Kuratorin. Und Langeweile passt nun mal gar nicht zu einem aufregenden Thema wie dem Wolf. Auch wenn er, wie Schilling es nennt, „ein normaler Jäger im Ökosystem europäischer Wald“ ist.

Das bisher einzige Wolfspräparat des Landesmuseums ist der „Würger vom Lichtenmoor“ – und nur ein Kopf. Der ist gerade ausgeliehen nach Rodewald bei Neustadt am Rübenberge. In der Nähe hatte der, so die Legende, mächtig große Rüde nach dem Krieg Nacht für Nacht Tiere im Wald und vor allem auf den Weiden gerissen, bis er schließlich 1948 von einem Bauern erschossen wurde. Mit ein paar Jahrzehnten Abstand erscheint es nicht nur Fachleuten ­naheliegend, dass damals mit Verweis auf die „Bestie“ die eine oder andere Schwarzschlachtung vertuscht wurde. Mit der ­Legende aufzuräumen – auch das könnte ein Schritt auf dem Weg zur neuen Sachlichkeit sein, was den Wolf betrifft.