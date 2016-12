Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Nach Diebstahl in Drogeriemarktkette Ladendetektiv fasst Intensivtäter

Am Donnerstagnachmittag bestahl ein junger Mann das Geschäft einer Drogeriemarktkette in Bremen-Osterholz-Tenever. Die anschließende Flucht scheiterte am Ladendetektiv.