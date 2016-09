Auf Dauer lasse sich der maximale Schutz des Wolfes nicht mit der Weidetierhaltung vereinbaren, sagt Ernst-Ingolf Angermann (CDU). (Julian Stratenschulte, picture alliance / dpa)

„So kann es nicht weitergehen (...). Auf Dauer wird sich der maximale Schutz des Wolfes nicht mit der für den Agrarstandort Niedersachsen existenziellen Weidetierhaltung vereinbaren lassen“, sagt der CDU-Wolfsexperte Ernst-Ingolf Angermann. Im niedersächsischen Umweltministerium in Hannover indes hält man die Aufhebung der Schutzregelung auf EU-Ebene für „unwahrscheinlich“.

Das niedersächsische Wolfsbüro war vor Ort in Armstorf, um sich ein Bild zu machen. Da die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen seien, könne man noch nicht bestätigen, ob ein Wolf als Verursacher infrage komme. Das tote Rind jedenfalls sei nicht tragend gewesen. Bislang hatten Wölfe in Niedersachsen vor allem Schafe, Ziegen und Gatterwild gerissen.

CDU-Wolfsfachmann Angermann betont: „Die Weide, auf der das Tier angegriffen wurde, liegt mitten im Kerngebiet der niedersächsischen Milchproduktion. In einem Umkreis von 50 Kilometern befinden sich rund 180 000 Hektar Grünland. Die Kosten für eine grundlegende Prävention würden bei mehr als 100 Millionen Euro liegen. Das ist utopisch.“

Hier sind Wölfe in Niedersachsen gesichtet worden:

Das Umweltministerium hält eine wolfssichere Einzäunung von Grünland ohnehin nicht für sinnvoll. Obwohl es in Einzelfällen auch zu Angriffen auf junge Rinder oder Pferde kommen könne, sei eine wolfsabweisende Einzäunung für Rinder und Pferde in der Regel nicht notwendig, erklärt die Sprecherin von Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne), Dunja Rose, auf Nachfrage. Die Wehrhaftigkeit dieser Tiere und der Herdenverband böten bereits eine gute Abwehr. In Gebieten, in denen Wölfe vorkommen, sollten Kälber und Fohlen jedoch nicht alleine auf der Weide gehalten werden, rät das Ministerium.

Bislang fördert das Land Niedersachsen nur im Raum Wietzendorf (Landkreis Heidekreis) Herdenschutzmaßnahmen bei Rindern. Dort waren innerhalb eines Jahres drei Kälber nachweislich von Wölfen gerissen worden. Anders verhält es sich bei Schafen und Ziegen, deren Halter eine Förderung von Schutzzäunen oder Herdenschutzhunden nach der „Richtlinie Wolf“ beim Land beantragen können.

„Dauerhaft wird Niedersachsen nicht um wirksame Maßnahmen zur Bestandsregulierung herum kommen“, meint Christdemokrat Angermann. Dazu müsse die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie auf europäischer Ebene endlich angepasst und der Wolf als streng geschützte Tierart aus dem Anhang entfernt werden. Die CDU-Fraktion hatte die Landesregierung bereits im Juni vorigen Jahres aufgefordert, sich für eine entsprechende Änderung einzusetzen. Die rot-grüne Landesregierung dürfe sich nicht länger hinter der EU verstecken, so Angermann.

„Eine Herabstufung des Wolfsschutzes kann ausgeschlossen werden.“

Dunja Rose, Umweltministerium

Im Umweltministerium sieht man derzeit keine Chance, den Schutzstatus des Wolfes auf europäischer Ebene aufzuheben. Noch sei die Population sehr klein, der günstige Erhaltungszustand nicht erreicht, heißt es aus dem Ministerium. „Eine Herabstufung des Wolfsschutzes kann von daher ausgeschlossen werden“, so Sprecherin Rose. Die CDU hingegen verweist auf Finnland, Polen und Frankreich. Auch dort gelte der besondere Schutz des Wolfes durch EU-Recht, dennoch sei in diesen Ländern eine effektive Bestandsregulierung möglich.

Nach Angaben der Landesjägerschaft in Hannover gibt es inzwischen neun Wolfsrudel in Niedersachsen, eines davon im Raum Wietzendorf. Das Wildtiermanagement geht von mindestens 80 Wölfen in Niedersachsen aus.