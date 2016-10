Immer mehr Frauen sind in der Landwirtschaft tätig. (dpa)

Erst erstellt die Landwirtschaftskammer das Gutachten für den Stallneubau und dann ist sie an der Genehmigung beteiligt. „Schizophren“ sei das, meint die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) in Niedersachsen und begrüßt deshalb die anstehende Novellierung des Kammergesetzes, die die Vermischung von berufsständischen und staatlichen Aufgaben personell wie finanziell beenden soll. Eine Aufspaltung in zwei eigenständige ­Behörden bedeutet die Reform jedoch nicht. Auch künftig werden Beratungs- und Kontrollaufgaben unter einem Dach abgewickelt werden.

Bereits 2012 hatte der Landesrechnungshof klare Zuständigkeiten gefordert, weil das Land bei der bisherigen Regelung draufzahlte. Statt der vorgesehenen 30 Prozent finanzierte Niedersachsen und damit der Steuerzahler die Landwirtschaftskammer in der Spitze zu 50 Prozent. So ist es zumindest dem Gesetzentwurf zu entnehmen, den das rot-grüne Kabinett von Regierungschef ­Stephan Weil (SPD) auf den Weg brachte. Bei der Anhörung im Landtag in dieser ­Woche hagelte es Kritik von CDU und FDP.

Der CDU-Agrarpolitiker Helmut Dam-mann-Tamke appellierte an die SPD, ihrem grünen Koalitionspartner Einhalt zu gebieten. Die Landwirtschaftskammer sei ein ­„Garant für die Leistungsfähigkeit des ­Agrarlandes Niedersachsen“ und dürfe nicht geschwächt werden. Dammann-Tamke sieht die Selbstverwaltung der Landwirtschaftskammer durch die starre Aufteilung der Aufgaben gefährdet. Sein Fraktionskollege Frank Osterhellweg warnte vor Mittelkürzungen und einer Zerschlagung der Kammer: „Große Teile der Landwirtschaftskammer sollen offenbar direkt dem Ministerium unterstellt werden.“

Agrarminister spricht von klarer Aufgabentrennung

Agrarminister Christian Meyer (Grüne) spricht hingegen von einer „klaren Aufgabentrennung“. Dort, wo die Landwirtschaftskammer staatliche Aufgaben wahrnehme, werde das Land die Landwirtschaftskammer auch weiterhin zu hundert Prozent finanzieren. Das betrifft etwa die Zuständigkeit für die EU-Fördergelder oder ihre Funktion als Dünge- und Pflanzenschutzbehörde. Anders verhält es sich bei der Beratung und Weiterbildung von Landwirten durch die Landwirtschaftskammer. Diese muss die Kammer künftig zu einhundert Prozent selbst tragen. Beim Tierschutz und Umweltschutz soll es hingegen künftig gesonderte Vereinbarungen zwischen Land und Landwirtschaftskammer geben, so Meyer.

Der niedersächsische Bauernverband Landvolk indes ist vor allem froh, dass die zunächst vorgesehen Aufsplitterung in zwei Behörden vom Tisch ist. Landvolk-Hauptgeschäftsführer Jörn Dwehus erklärte im Anschluss an die Anhörung im Landtag: „Damit kann eine leistungsfähige Selbstverwaltung sichergestellt werden.“ Er traut es seiner Kammer durchaus zu, Interessenkonflikte bei der Wahrnehmung eigener und übertragener Aufgaben zu vermeiden. Gleichwohl vermisst Dwehus einen konkreten Aufgabenkatalog für die Landwirtschaftskammer. „Die Mitglieder wollen wissen, wofür sie ihre Beiträge zahlen.“

Gesetzentwurf sieht Frauenquote vor

Die Grünen sind der Meinung, dass die Kammer in der Vergangenheit ohnehin zuviel Geld vom Land bekommen hat. Allein 2013 seien es laut Controlling-Bericht zehn Millionen Euro zuviel gewesen, meint ­Agrarpolitiker Hans-Joachim Janßen. Der Haushaltsansatz sei daraufhin aber nur um eine Million Euro gekürzt worden. Laut Landvolk ist der Etat für die Landwirtschaftskammer für 2017/2018 sogar um 3,2 Millionen Euro auf 77,1 Millionen Euro erhöht worden. Grund dafür sei der höhere Aufwand bei den EU-Direktzahlungen.

Vom neuen Kammergesetz erhofft sich die Landesregierung aber nicht nur mehr Transparenz, sondern auch mehr Präsenz von Frauen in der bislang von Männern dominierten Welt der Agrarfunktionäre. So sieht der Gesetzentwurf auch eine Frauenquote von 30 Prozent für die Kammerversammlung vor. Da die Zahl der Frauen in der Landwirtschaft steige und sie inzwischen eine maßgebliche Rolle in den Betrieben spielen, ­sollen sie auch stärker an Entscheidungsprozessen beteiligt werden, heißt es zur Begründung.