"Macbeth" wird derzeit in Oldenburg aufgeführt. (Stephan Walzl)

Um an die Spitze der Machtpyramide zu kommen, scheuen Macbeth und seine Gattin vor nichts zurück, auch nicht vor Mord. Üblicherweise wird sie hierbei als Anstifterin und er als Ausführender gesehen. Nadja Loschky begnügt sich nicht damit, die Handlung des Stoffes nach Shakespeare nachzuerzählen. Sie bietet vielmehr eine Erklärung für die Niederträchtigkeit des Ehepaares und bezieht sich dabei auf Sigmund Freud. Macbeth und seine Frau seien in Zeiten des Krieges auf der Suche nach stabilem Familienglück – nicht nur aus energetischer Sicht mit der Familie als stabile Basis für die brutalen politischen Geschäfte, sondern auch aus genetischem Interesse zwecks Gründung einer Dynastie. Doch nun bleibt die Ehe kinderlos.

Diese Setzung der Regisseurin und ihres Teams (Co-Regie: Kateryna Sokolova, Bühne: Daniela Kerck, Kostüme: Claudio Pohle) ist diskussionswürdig. Konkret führt sie zu packenden Szenen und erstaunlich gut realisierten Handlungsänderungen, aber auch zu Widerspruch. Gleich die erste Szene, in der sich Macbeth und Banquo auf dem Schlachtfeld wiederfinden, regt zum Nachdenken an. Beide sehen sich so ähnlich, dass sie Brüder oder gar Zwillinge sein könnten.

Inszenierung mit Logikproblem

Derweil Banquo glücklicher Vater ist und laut Prophezeiung sogar eine Königsdynastie begründen wird, ist später – mit viel Kunstblut – zu sehen, wie Lady Macbeth eine Fehlgeburt erleidet. Der aus dieser Konstellation resultierende Neid soll wohl die inhumane Verhärtung des Paars erklären. Problematisch ist der Ansatz, weil die Lady bereits von Anfang an brutalste Gedanken hegt („Erhebt euch, ihr Diener der Hölle, die ihr die Menschen zum Morden treibt!“) und weil sie zugleich glücklich ihren Babybauch streichelt. Erst nach dem Massaker an König Duncan erfolgt die Fehlgeburt – und verursacht damit ein Logikproblem.

Der von hohen Mauern umgebene Bühnenraum wird bei der Mordszene übrigens so verändert, dass man Duncans Bett und die mit reichlich Blut verunstaltete Wand sieht. Ebenso drastisch in der Aussage, wenn auch ästhetischer und überzeugender gelöst ist der Mord an Banquo: Der einleitende Chor wird zur Beerdigungszeremonie für das tote Kind der Macbeths umgedeutet, die folgende Tat findet nach dem Fallen des Vorhangs statt.

Mit vielen wirkungsvollen Bildern befördert Nadja Loschky die Hexen sozusagen zur dritten Hauptrolle. Sie spinnen wie Wagners Nornen die Schicksalsfäden und drücken zugleich Ängste der Protagonisten aus. Schön sehen sie in ihren rosafarbenen Kostümen (eine Mischung aus Unterwäsche und einfachen Kleidern) nicht aus, sie bedrohen und verängstigen (auch) durch ihre körperliche Weiblichkeit. Ein über zwei Meter großes Ei (Fruchtbarkeitssymbol!) ermöglicht verschiedene Auftritte und Aussagen.

Grell wie die Bühne ist auch das, was aus dem Orchestergraben kommt. Der neue Generalmusikdirektor, Hendrik Vestmann, kann sich auf Verdis Partitur mit ihren vielen martialischen Stellen berufen. Er animiert das sehr gut disponierte Oldenburgische Staatsorchester zu einem oft lärmenden Spiel (vorzüglich die überaus verlässlichen Blechbläser). Allerdings haben einige Dirigenten vor ihm gezeigt, dass die Wirkung der Musik noch stärker ist, wenn man im Forte mehr differenziert und versucht, Verdis Laut-Leise-Schema zu variieren – so wie Vestmann das geschickt in der zweiten Strophe des Trinklieds macht. Dass „Macbeth“ eine Choroper ist, wird dank des tadellos einstudierten, sehr groß besetzten Chores deutlich (Leitung: Thomas Bönisch).

Bis zur Pause kann Daniel Moon (Macbeth) mit seinem trocken und grau klingenden Bariton kaum Akzente setzen, danach klingt er fast wie verwandelt: Seine Stimme besitzt plötzlich Kraft und Glanz und verfügt über eine solide Farbpalette, um die Abschiedsarie bewegend zu gestalten. In jeder Sekunde souverän und präsent agiert Raffaella Angeletti als Lady Macbeth. Ihr in der Höhe tremolierender Sopran meistert die kaum singbare Partie respektabel – und könnte ganze Arenen füllen. Zwar auch mit viel Vibrato und noch nicht mit perfekter Klangkultur, lässt Emanuel Mendes' Tenor als Macduff aufhorchen: ein Rohdiamant. Seine Arie singt Ill-Hoon Choung (Banquo) sehr schön, aber sein Bass klingt (wie bei seinem Macbeth) wie ein grau timbrierter, enger Bariton. Tadellos Philipp Kapeller als Malcolm. Uneingeschränkter Jubel für eine hörens- und sehenswerte Premiere.

Nächste Aufführungen: 21. und 29. September, jeweils 19.30 Uhr; 2. Oktober, 15 Uhr.