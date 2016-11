Die Lent-Kaserne in Rotenburg kann ihren Namen behalten. (Wagner)

In der Debatte um die Umbenennung der Lent-Kaserne in Rotenburg ist offenbar eine Vorentscheidung gefallen. Nach Angaben der CDU-Bundestagsabgeordneten Kathrin Rösel hat Parteifreundin und Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen ihr in einem Gespräch versichert, dass die Entscheidung des Rotenburger Stadtrates „in Berlin akzeptiert“ werde.

Wie berichtet, hatte sich der Stadtrat im September mit großer Mehrheit für die Beibehaltung des Namens entschieden. Ist die Debatte damit aber tatsächlich ein für allemal vorbei? Nicht für Jakob Knab, den Gründer und Sprecher der „Initiative gegen falsche Glorie“. Er sprach gegenüber dem WESER-KURIER von einem „vorläufigen Sieg“. Knab: „Auf lange Sicht ist der Name Lent nicht zu halten.“

Dabei verweist der Publizist und Studiendirektor a. D. immer wieder auf den Traditionserlass der Bundeswehr. Der verlange, dass Namensgeber „beispielgebend und erinnerungswürdig“ sein müssten für die Soldaten der Bundeswehr. Namenspatron Helmut Lent, hoch dekorierter Jagdpilot im Zweiten Weltkrieg, indes sei „ein funktionierendes Rad im großen Getriebe von Hitlers Vernichtungsmaschinerie“ gewesen und deshalb alles andere als beispielgebend. Er werde jedenfalls weiter für die Umbenennung kämpfen.

17 Kasernen wurden bereits umbenannt

Tatsächlich sind unter maßgeblicher Mitwirkung von Jakob Knab in den vergangenen Jahren 17 Kasernen umbenannt worden, weil die Namensgeber mit Nationalsozialismus, Antisemitismus oder auch Kolonialismus in Verbindung gebracht wurden. Und deshalb glaubt er auch weiter an den Erfolg in Sachen Lent: „Ich habe in den vergangenen 30 Jahren nicht einmal aufgegeben.“

Weiter für die Umbenennung will sich auch das Rotenburger Grünen-Mitglied Marc Andreßen einsetzen. Der Rotenburger Unternehmer und Mitbegründer der „Initiative Helmut Schmidt Kaserne“ nennt es einen „Skandal“, dass die Bundesverteidigungsministerin sich „über den Traditionserlass stellt“. Man müsse von einer Ministerin erwarten, dass sie sich an den Maßstäben des Erlasses orientierte, der auch verlange, dass Namensgeber sich um Freiheit und Recht verdient gemacht haben müssten.

Ein Vorbild aus den Reihen der Wehrmacht?

Andreßen: „Wenn die Frage bislang offenblieb, ob es der Bundeswehr gelingen kann, ohne Rückbezug zum Dritten Reich eigene Traditionen und Werte zu schaffen, wird dieses durch die Positionierung von Frau von der Leyen infrage gestellt. Denn man greift im Jahr 2016 auf ein Vorbild aus den Reihen der Wehrmacht zurück.“

Die CDU-Abgeordnete Kathrin Rösel sieht das anders. Ihrer Ansicht nach beruht die Umbenennungsdebatte auf der „fälschlichen Einschätzung, dass es sich bei Helmut Lent um einen dem Nationalsozialismus nahestehenden Soldaten gehandelt habe“. Aus den Gutachten zur Vita von Helmut Lent und der Stadtratsentscheidung ergebe sich, dass der Name Lent-Kaserne beibehalten werden könne. Rösel: „An dieser wissenschaftlich und demokratisch fundierten Entscheidung hegen auch die Führung des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin und die Bundeswehr vor Ort keine Zweifel.“