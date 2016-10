(dpa)

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 23-Jährige in der Nacht zu Samstag auf der Autobahn 7 bei Hedemünden von der Fahrbahn abgekommen, hatte die Außenschutzplanke beschädigt und war einfach weitergefahren. Mit dem beschädigten Sattelzug fuhr er in Hedemünden von der A7 ab, stellte das Fahrzeug in einem Industriegebiet ab und informierte seinen Chef. Dieser meldete dann als angeblicher Fahrer den Unfall bei der Polizei. Der tatsächliche Fahrer fuhr mit dem Wagen des Chefs nach Hause.