Kunststoffrohre, durch die Strom-Erdkabel gezogen werden. (dpa)

„Wir planen Suedlink als reine Erdkabelverbindung“, sagte der Geschäftsführer des Netzbetreibers Tennet am Dienstag. „Das ist der Wunsch der Bürger, für den die Politik den Weg frei gemacht hat.“ Das Unternehmen stellte die möglichen Korridore für die Trasse vor und kündigte einen transparenten Dialog mit der Öffentlichkeit an. Die Bürger müssen sich aber auf höhere Strompreise einstellen.

Suedlink soll ab 2025 den auf der Nordsee und an Land erzeugten Windstrom von Brunsbüttel und Wilster in Schleswig-Holstein nach Großgartach in Baden-Württemberg und nach Bergrheinfeld in Bayern transportieren. Ein Großteil der rund 800 Kilometer langen Trassen führt über niedersächsisches Gebiet. Drei mögliche Elbquerungen – bei Freiburg sowie nördlich und südlich von Stade – sind für die beiden Maßnahmen vorgesehen.

Danach geht es zunächst in bis zu fünf verschiedenen Unter-Varianten Richtung Süden: im Westen an Bremervörde, Sottrum und Zeven vorbei bis Kirchlinteln und dann nach Rethem/Aller; im Osten an Buxtehude, Tostedt und Schneverdingen vorbei bis Bergen. Danach führen die Hauptkorridore über Neustadt/Rübenberge westlich und über Celle östlich an Hannover und Hildesheim vorbei. Der westliche Korridor geht dann an Einbeck, Northeim und Göttingen vorbei ins hessische Witzenhausen. Der Ost-Korridor führt über Seesen und Duderstadt nach Thüringen.

„Wir haben alles über den Haufen geworfen und komplett neu geplant“

Diese Vorschläge haben nicht mehr viel gemein mit den ursprünglich vorgesehenen Hochspannungsleitungen, die in der Bevölkerung und bei den betroffenen Kommunen heftigen Widerstand ausgelöst hatten. „Wir haben alles über den Haufen geworfen und komplett neu geplant“, erklärte eine Tennet-Sprecherin gegenüber dem WESER-KURIER. Grund war eine Gesetzesänderung von Ende 2015, die auf Druck Bayerns die Bevorzugung für die von Kritikern so bezeichneten „Monstertrassen“ in einen Vorrang für die Erdkabel umdrehte. Das jedoch hat seinen Preis: Die Mehrkosten für den Ausbau werden auf drei bis acht Milliarden Euro taxiert – Geld, das die Betreiber sich über die Netzentgelte bei Privatkunden und Industrie zurückholen. Um die 30 Euro höher dürfte für einen Durchschnittshaushalt die jährliche Stromrechnung ausfallen, schätzen Experten.

In dutzenden Informationsveranstaltungen und im Internet wollen Tennet sowie die ebenfalls beteiligten Netzbetreiber Transnet-BW und 50 Hertz die Bürger an den Planungen beteiligen und frühzeitig auf Hinweise reagieren. Bürgermeister, Landräte und örtliche Abgeordnete in Niedersachsen wurden bereits am Dienstag umfassend unterrichtet. „Die Erdverkabelung schont die Umwelt, das Landwirtschaftsbild und den Flächenverbrauch“, lobte Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer (Grüne) die Wende. Die Landesregierung werde die Betreiber dabei unterstützen, die weitere Planung und Umsetzung unter „größtmöglicher Bürgerbeteiligung“ voranzutreiben“, kündigte Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) an.

Freileitungen vom Tisch

Das Bündnis von neun Landkreisen und der Regionen Hannover um den Hamelner Landrat Tjark Bartels (SPD), das die Freileitungen mit bis zu 70 Meter hohen Strommasten bekämpft hatte, begrüßte die Pläne für eine unterirdische Verlegung ebenfalls. Auch der Dörverdener CDU-Abgeordnete Adrian Mohr nannte die Erdverkabelung trotz möglicher Bedenken von Grundeigentümern und Landwirten einen Fortschritt. Beim Trassenverlauf müsse man aber an eine möglichst geringe Belastung für die Bürger denken: „Warum führt man die Stromkabel nicht an den Autobahnen lang?“

Im ersten Quartal 2017 will Tennet bei der Bundesnetzagentur die Korridore beantragen; danach gibt es ein mehrstufiges und mehrjähriges Verfahren, an dessen Ende die Planfeststellungsbeschlüsse für die Trassen stehen sollen. Die Unternehmenssprecherin wollte nicht ausschließen, dass dann auch beide Suedlink-Maßnahmen zumindest teilweise in einer Trasse zusammengefasst werden. Die Vorschläge für die Korridore habe man anhand von einer Vielzahl an Daten und Überflügen sorgsam abgewogen. Auch die Autobahn-Lösung habe man geprüft. Eine weitgehende Verlegung entlang der A 7 sei jedoch nicht machbar. Die Kabel hätte man dann nicht nur durch Hamburg und Hannover, sondern auch durch die Lüneburger Heide verlegen müssen, so die Sprecherin. Weiter im Süden sei in den Mittelgebirgen das Auf und Ab des Autobahnverlaufs ein zu großes Hindernis: „Sie können ein Hochspannungskabel schließlich nicht einfach unter eine Talbrücke hängen.“