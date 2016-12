Nachdem ein 18-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag völlig durchnässt und stark unterkühlt am Ufer der Weser in Brake (Landkreis Wesermarsch) gefunden wurde, sucht die Polizei nach dessen Begleiter. Wie Sprecherin Melissa Oltmanns sagte, gehen die Beamten davon aus, dass die beiden Männer mit einem Auto in die Weser gestürzt sind. "Wir suchen nach einem Vermissten."

Kurz nach Mitternacht hatte eine Lastwagenfahrerin Hilferufe in der Nähe eines Fähranlegers vernommen und die Polizei verständigt. Die Beamten fanden den 18 Jahre alten, vermutlich angetrunkenen Mann aus Wilhelmshaven. Er berichtete, dass er mit einem Bekannten in einem Auto gewesen war. "Wo der Wagen ist, können wir noch nicht sagen", sagte Oltmanns.

Noch in der Nacht suchte ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera das Gebiet ab. Auch Seenotretter waren im Einsatz. Ein Sonarboot entdeckte im Wasser ein Objekt, das ein Auto sein könnte. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass es das Fahrzeug ist", sagte die Sprecherin. "Die Bergung ist nicht einfach. Die Strömung ist sehr stark und man muss die Tide beachten", erklärte sie. Ob und wann Taucher zum Einsatz kommen, sei noch unklar. Oltmanns ging davon aus, dass um die Mittagszeit mit der Bergung begonnen werden kann. "Die Vorbereitungen laufen", sagte sie.

Die Hintergründe des Falls sind noch nicht geklärt. Der Mann stehe dermaßen unter Schock, dass bei seinen Aussagen viele Fragen offen blieben. "Er ist erst einmal ärztlich versorgt worden", erklärte die Sprecherin. Wer den Wagen gefahren hat, sei unklar.

(dpa)