In der Nacht zum Donnerstag hatte eine Lastwagenfahrerin Hilferufe in der Nähe eines Fähranlegers vernommen und die Polizei verständigt. Die Beamten fanden einen 18-Jährigen aus Wilhelmshaven völlig durchnässt und stark unterkühlt am Ufer der Weser. Der vermutlich angetrunkenen Mann berichtete, dass er mit einem Bekannten in einem Auto unterwegs war. Der Polizei zufolge stand der 18-Jährige dermaßen unter Schock, dass bei seinen Aussagen viele Fragen offen blieben.

"Die Strömung ist sehr stark und man muss die Tide beachten"

Noch in der Nacht suchte ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera das Gebiet ab. Auch Seenotretter waren im Einsatz. Ein Sonarboot entdeckte im Wasser ein Objekt, das ein Auto sein könnte. "Die Bergung ist nicht einfach. Die Strömung ist sehr stark und man muss die Tide beachten", erklärte Oltmanns zunächst.

Bei Tageslicht begannen dann die Bergungsarbeiten. "Taucher legten Gurte um das Fahrzeug", berichtete die Polizeisprecherin. Danach wurde das Fahrzeug mit einem Kran hochgehoben. Als der Wagen an der Oberfläche war, entdeckten die Beamten die männliche Leiche. Die genaue Identität des Mannes war noch unklar. Die Ermittler gehen davon aus, dass es der Bekannte des 18-Jährigen ist.

Das Fahrzeug wird nun genau untersucht. Vielleicht gebe es Hinweise darauf, wie es zu dem Unglücksfall kam, sagte Oltmanns. "Wir wollen herausfinden, was passiert ist." Der junge Mann war am Donnerstag noch im Krankenhaus. Er soll weiter befragt werden.