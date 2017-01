Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Zwei Verletzte Messerangriff am Hauptbahnhof in Hannover

Bei einem Messerangriff sind am Hauptbahnhof in Hannover zwei Männer verletzt worden. Ein 28-jähriger Mann habe am Sonntagabend schwere Stichverletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Ein 27-jähriger Mann wurde leicht verletzt.