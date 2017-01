(FR)

Statt den Notarzt zu rufen, wusch er das Küchenmesser ab: Ein wegen Mordes angeklagter 68-Jähriger hat nach dem gewaltsamen Tod seiner Ehefrau die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zu Prozessbeginn zurückgewiesen. Seit Dienstag muss sich der Mann am Landgericht Lüneburg verantworten. Die Anklage wirft ihm vor, im vergangenen August in Celle seine Ehefrau erstochen zu haben. Er soll aus niedrigen Beweggründen gehandelt zu haben.

Laut Staatsanwaltschaft hatte die 63-Jährige den Angeklagten nach einer tätlichen Auseinandersetzung verlassen. Knapp vier Wochen später soll er sie dann unter dem Vorwand, sie möge ihm noch einmal ein Mittagessen kochen, in die gemeinsame Wohnung im Ortsteil Klein Hehlen gebeten haben.

68-Jähriger soll dreimal zugestochen haben

Als die Frau nach einem erneuten Streit gehen wollte, soll der 68-Jährige dreimal zugestochen haben. "Wegen ihrer Trennungsabsicht sprach ihr der Angeklagte das Lebensrecht ab", sagte der Staatsanwalt am Dienstag. Deshalb soll er der 63-Jährigen in Hals und Rücken gestochen haben, um sie zu töten.

Anschließend stellte der Angeklagte seine Sicht der Dinge dar, die beim Vorsitzenden Richter allerdings auf massive Zweifel stießen. So habe die Frau angeboten, zu ihm zu kommen, betonte der Rentner. Er habe sie keineswegs "gelockt". Anders als in der Aussage vor dem Ermittlungsrichter kurz nach seiner Festnahme wollte er auch von einem Streit am Tattag nichts mehr wissen.

Er habe zur Toilette gehen müssen, als er plötzlich Schreie seiner Frau aus der Küche gehört habe. "Da war kein Streit oder sowas - völlig neben der Spur", sagte er. Als er in die Küche kam, habe seine Frau das Messer in der Hand gehabt. Sie habe ihn geschubst, dann sei es zu einer Rangelei gekommen. Plötzlich sei ihm Blut entgegengespritzt und die Frau habe mit gebrochenem Blick im Flur gelegen.

Mann alarmierte keine Arzt

Einen Arzt alarmierte der Mann nicht. "Was sollte da noch geschehen", versuchte er das zu begründen. Stattdessen rief er die Tochter und seinen Anwalt an. Er wusch das Küchenmesser ab und legte es in die Schublade. "Das war nicht, um Spuren zu verwischen", sagte er. "In der Spüle stand nie etwas." Nach seiner Schilderung vor dem Ermittlungsrichter im August war es dagegen am Morgen des 17. August zu einem Streit auch um einen Urlaub gekommen, dabei habe die Frau das Messer in den Händen gehalten. "Da stand ich noch unter Schock", versuchte der Angeklagte Widersprüche in den Aussagen zu erklären.

Nach ihrem Auszug im Juli habe die Frau vergeblich versucht, ihn einweisen zu lassen, berichtete der Rentner am Dienstag weiter. Auch mit dem Versuch, gerichtlich einen Mindestabstand von 50 Metern durchzusetzen, sei sie gescheitert. "Ich hatte den Eindruck, man will mich beiseite schaffen", sagte er. Ein Urteil könnte am 3. Februar fallen. Dem Angeklagten droht eine lebenslange Haftstrafe. (dpa)