(dpa)

Wenige Tage nach dem glimpflichen Ende einer Entführung im Landkreis Cuxhaven hat sich der Tatverdächtige in der Justizvollzugsanstalt Bremervörde das Leben genommen. Der 47-jährige Tatverdächtige einer Entführung sei bereits am Sonnabendmorgen leblos in seiner Zelle in der Untersuchungshaft gefunden worden. Das bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade, Kai Thomas Breas, dem Weser-Kurier.

Mehr als 24 Stunden lang soll der Mann nach Überzeugung der Ermittler die Frau eines Geschäftsmannes in Gefangenschaft gehalten haben, um Lösegeld zu erpressen. Die Frau konnte sich leicht verletzt befreien, nachdem sie zeitweilig gefesselt im Freien versteckt war.

Nachdem der Ehemann der Entführten am Dienstag vergangener Woche eine Lösegeldforderung erhalten hatte, nahm ein Großaufgebot der Polizei die Such nach der vermissten Frau auf. Noch am Mittwoch kamen die Fahnder dem 47-jährigen Tatverdächtigen auf die Spur und stürmten sein Haus. Er schwieg zu den Vorwürfen. Der Mann war der Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen.