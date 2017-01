Im Abferkelstall konventioneller Betriebe werden Sauen im Kastenstand gehalten, damit sie ihre Ferkel nach der Geburt nicht erdrücken. (Karsten Klama)

Beengt liegen die Sauen in der Abferkelbucht. Ein Gitterkorb über dem trächtigen Körper lässt kaum Bewegung zu. Der sogenannte Kastenstand soll verhindern, dass die Sau ihre Ferkel nach der Geburt erdrückt. Tierschützer sprechen von Tierquälerei und fordern seit Langem ein Verbot des Kastenstandes. Für die meisten konventionellen Sauenhalter aber ist die Vorrichtung alternativlos, denn sie leben davon, dass möglichst viele Ferkel überleben. Niedersachsen will diejenigen Sauenhalter, die künftig freiwillig auf den Kastenstand verzichten, mit 150 Euro pro Sau belohnen.

„Die Bundesregierung muss die Vorgaben der Europäischen Union für eine tierwohlgerechte Schweinehaltung endlich in nationales Recht umsetzen“, sagt der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Eckehard Niemann. Die europäische Schweinerichtlinie wurde bereits 2008 erlassen. Darin ist der Verzicht auf das Kupieren der Ringelschwänze vorgeschrieben, ein Mindestplatzangebot, die Mindestspaltenbreite der Böden, die Bereitstellung von Stroh und Beschäftigungsmaterial für die Tiere. Ein Verbot des Kastenstandes sieht die Richtlinie jedoch nicht vor.

In Deutschland regelt eine Verordnung die Haltung im Kastenstand. Danach muss es jeder in einem Kastenstand gehaltenen Sau möglich sein, jederzeit ungehindert in Seitenlage mit ausgestreckten Gliedmaßen zu ruhen. Das hatte das Bundesverwaltungsgericht zuletzt im November unterstrichen, indem es die Klage eines Betriebes zurückwies, der es für ausreichend hielt, dass ein Schwein seine Beine in eine benachbarte Abferkelbucht strecken kann. Das zuständige Veterinäramt hatte diese Praxis zuvor beanstandet.

"Größte Tierquälerei im Agrarsektor"

Die Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch (Ariwa) sieht in dem Urteil einen „ersten Schritt in die richtige Richtung“. Gleichwohl halten die Tierschützer die Haltung von Sauen im Kastenstand für die „größte Tierquälerei im Agrarsektor“. Dazu Ariwa-Sprecherin Sandra Franz: „Jedes Tier sollte in der Lage sein, seinen artgemäßen Bewegungsdrang auszuleben. In den Kastenständen können die Sauen sich nicht einmal umdrehen.“ Rechne man die Zeit in den Abferkelkörben hinzu, seien die Zuchtsauen fast die Hälfte ihres Lebens zur Bewegungslosigkeit verdammt.

Das Land Niedersachsen hat die Problematik erkannt, kann das Tierschutzgesetz aber nicht im Alleingang ändern. Deshalb will Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) Sauenhalter, die freiwillig auf die umstrittene Vorrichtung verzichten, künftig mit 150 Euro pro Sau belohnen. Die Prämie ist eine Aufwandsentschädigung, weil die Haltung ohne Kastenstand mehr Platz pro Tier braucht und damit weniger Tiere pro Stall gehalten werden können.

Vorbild ist die niedersächsische Ringelschwanzprämie. Mäster, die ihre Tiere nicht kupieren, werden mit 16,50 Euro pro intakten Ringelschwanz belohnt. Wie die Ringelschwanz-Prämie soll auch die Sauen-Prämie über EU-Mittel finanziert werden. „Wir rechnen nicht vor Ende des Jahres mit dem Beginn des neuen Programms“, erklärt Ministeriumssprecher Manfred Böhling.

Züchter halten Vorrichtung meist für alternativlos

Für Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) ist die Kastenstandhaltung offenbar kein Thema, zumal die EU-Schweinerichtlinie nicht weiter darauf eingeht. Es drohen also keine Strafzahlungen aus Brüssel, wenn der Kastenstand in deutschen Zuchtsauenbetrieben bleibt. Die Züchter selbst halten die Vorrichtung meist für alternativlos.

Sauenhalterin Nadine Henke aus Bruchhausen-Vilsen beispielsweise würde gern auf den „Ferkelschutzkorb“ verzichten. „Aber die Verluste sind groß“, erklärt die Halterin von 1250 Sauen. 30 Prozent weniger Ferkel könne sie sich nicht leisten. Ganz zu schweigen vom traurigen Anblick der toten Schweinchen, die von ihrer Mutter erdrückt werden würden.

Um den Sauen mehr Platz einzuräumen, müssten die Ställe umgebaut werden, fordert die AbL. Vorübergehend könnten zwei Abferkelbuchten zu einer zusammengelegt werden. In der Folge würden zwar weit weniger Ferkel in Deutschland geboren, die Ferkelpreise würden jedoch endlich wieder steigen, hofft Sprecher Eckehard Niemann, vorausgesetzt der Import von Billigferkeln aus dem Ausland werde unterbunden.

Verzicht auf den Kastenstand ist möglich

Dass der Verzicht auf den Kastenstand möglich sei, zeige Schweden. Dort ist die Vorrichtung bereits seit 1988 verboten. Nach einem Bericht der EU-Kommission werden durch das Verbot des Kastenstandes in Schweden weit weniger Sauen gehalten als zuvor. Die Tiere bräuchten kaum Antibiotika, und der Ferkelpreis sei aufgrund des geringen Angebots in Schweden tatsächlich gestiegen.

Der niedersächsische Bauernverband Landvolk kritisiert vor allem die Verunsicherung der Landwirte durch immer neue Vorschläge zum Tierschutz. „Unsere Tierhalter brauchen Planungssicherheit“, sagt Landvolkpräsident Werner Hilse. Wer heute in einen Neubau oder Umbau investiere, müsse wissen, was in zehn Jahren noch gilt. Nach Angaben des Bauernverbandes haben bereits viele Sauenhalter in Niedersachsen aufgegeben.

Die Zahl der Betriebe sei in den vergangenen Jahren fünf Jahren um ein Drittel gesunken. Lediglich Betriebe mit mehr als 500 Sauen verbuchten ein leichtes Plus. Das Landvolk betont, dass die Bauern nicht auf den Kosten für mehr Tierwohl sitzen bleiben dürften. Die AbL schätzt die Kosten dafür auf mehr als fünf Milliarden Euro pro Jahr.