Der Einsatz von Laubpustern ist zeitlich reglementiert. (Udo Meissner)

Am Gartenzaun und auf den Gehwegen scheiden sich die Geister über den Sinn und Unsinn von Laubbläsern und Laubsaugern. Ein Osnabrücker Professor für Freiraumplanung hat jetzt ein freilich nicht ganz so ernst gemeintes Experiment durchgeführt.

Der Wissenschaftler ließ zwei Teams gegeneinander antreten, eines mit Laubbläser, eines mit Rechen. Letzteres bewegte den Versuchsblätterhaufen nicht nur leiser über die 7,77 Meter lange Teststrecke, sondern auch schneller. Professor Jürgen Milchert ist überzeugt: „Ein Leben ohne Laubsauger ist möglich.“

Der 63-Jährige, der in Osnabrück lehrt und in Bremerhaven wohnt, beschäftigt sich bereits sein ganzes Berufsleben mit Gärten, ihrer Gestaltung und ihrer Bedeutung für die Gesundheit. Das lärmende Laubsaugen hält er für ein „absurdes Theater, das die Herren der Schöpfung alle Jahre wieder aufführen, um ihre Männlichkeit zu demonstrieren“.

Rechen und Harke sind gesünder

Rechen und Harke seien nicht nur preisgünstiger und umweltfreundlicher, sondern auch gesünder, so Milchert. Als früherer Leiter des Gartenbauamtes in seiner Heimatstadt räumt er jedoch ein, dass Laubsauger in Parks durchaus von Nutzen sind, schon wegen der großen Flächen, aber auch wegen der Verkehrssicherheit der Spaziergänger. Dennoch ist das lärmende Gerät für ihn „nicht gerade die größte Errungenschaft in der Evolution der Menschheit“.

Blätter sind ein wichtiger Teil im ökologischen Nährstoffkreislauf der Natur. (action press)

Der Naturschutzbund Niedersachsen (Nabu) warnt vor dem Einsatz PS-starker Blättervernichter. „Laubsauger beseitigen nicht nur das Laub. Sie häckseln die darin lebenden Tiere“, heißt es in den Umwelttipps des Nabu. In dem 160 Stundenkilometer starken Sog würde alles mitgerissen, auch Kleintiere und Pflanzensamen.

Regenwürmer, Spinnen, Asseln und Tausendfüßler seien jedoch diejenigen, die das Laub und die Pflanzenreste in Humus verwandelten. Sie dienten Vögeln, Igel, Spitzmaus und Kröte als Nahrung. In der Laubschicht überwinterten Schmetterlingspuppen, sie schütze Pflanzenwurzeln und Blumenzwiebeln vor dem Frost.

Laubhaufen für Kleintiere anhäufen

Anstatt das Laub wegzupusten oder wegzusaugen, sollten Gartenbesitzer besser Laubhaufen für Igel und andere Kleintiere anhäufen. „Blätter sind ein wichtiger Teil im ökologischen Nährstoffkreislauf der Natur“, betont Nabu-Sprecher Ulrich Thüre.

Die „röhrenden Ungetüme“ würden es mit 106 bis 112 Dezibel auf die Lautstärke eine Presslufthammers bringen, die das Gehör schädigen kann, betont der Nabu. Laubsauger mit Verbrennungsmotor hätten noch dazu gesundheitsschädliche Abgase.

Wer im nächsten Jahr Singvögel in seinem Garten genießen wolle, solle den Motorheuler in der Ecke stehen lassen, rät der Nabu. Der Osnabrücker Professor betont denn auch, dass sein Experiment mit einem elektrischen Gerät durchgeführt wurde, um das Gehör der Probanden auf keinen Fall zu schädigen.

Laubbläser sind sogar für das Umweltbundesamt in Berlin ein Thema. „Der Lärm macht krank“, erklärt ein Sprecher des Amtes. Deshalb dürfen die Geräte in Wohngebieten an Sonn- und Feiertagen gar nicht benutzt werden. An Werktagen dagegen ist der Einsatz von 9 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr erlaubt.

Wenig bekannte Verordnung

So steht es jedenfalls in Paragraph 7 der 32. Verordnung zur Durchführung des Bundesemmisionsschutzgesetzes. Tatsächlich scheint die Verordnung wenig bekannt zu sein. Gerade an Sonnabenden sind die Puster und Bläser in Wohngebieten vielerorts im Dauereinsatz.

Das Umweltbundesamt verweist denn auch darauf, dass einige Stadtreinigungen wegen des Lärms nur noch akkubetriebene Geräte verwenden, die erheblich leiser und emissionsärmer seien als die benzinbetriebenen Varianten.

Aber nicht nur der Lärm gelange ungefiltert in die Luft, so die Fachleute vom Umweltbundesamt, auch am Boden befindliche Mikroben, Pilze, Unrat und Tierkot werden durch die Gartengeräte fein in der Luft verteilt. Das sei sowohl für den Benutzer des Laubsaugers als auch für Umstehende gesundheitlich bedenklich.

Ungebremste Nachfrage

Nichtsdestotrotz ist die Nachfrage nach Laubsaugern und Laubbläsern ungebremst. Günstige Geräte gibt es beim Discounter schon für gut 30 Euro, die Luxusversion beim Fachmarkt kann auch schon mal über 1000 Euro kosten.

Fans der Gartengeräte fachsimpeln gern über die Leistung des Motors, jedenfalls nach getaner Arbeit. Während des Einsatzes ist ein Plausch mit dem Nachbarn aufgrund der Lautstärke unmöglich. „Laubbläser und -sauger zerstören jede Art der Kommunikation über den Gartenzaun hinweg“, meint denn auch der Professor aus Osnabrück.

Während Laubsauger bei Einbrechern laut Polizeibericht gerade in den ländlichen Gegenden Niedersachsens durchaus beliebt sind, wollten SPD und Grüne im Bayerischen Landtag die „neue Geißel der Menschheit“ schon verbieten lassen.

Der Antrag scheiterte erwartungsgemäß an der Mehrheit der CSU. Tatsächlich ist Lärmschutz eine Bundesangelegenheit. Und aus dem Bundesemissionsschutzgesetz geht ja auch eindeutig hervor, wann wo wie laut gesaugt und gepustet werden darf. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit einem Bußgeld rechnen – jedenfalls dann, wenn es zu einem Nachbarschaftsstreit über den Sinn und Unsinn von Laubsaugern kommt.