Sechs Mitarbeiter des ehemaligen Klinikums Delmenhorst wurden jetzt im Fall um die Patientenmorde von Niels H. angeklagt. (Ingo Möllers)

Bei den Ermittlungen gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels H., der am Klinikum Delmenhorst (heute Josef-Hospital) zwischen Dezember 2002 und Juni 2005 mehr als 30 Patienten getötet haben soll, haben die Sonderkommission „Kardio“ und die Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse erlangt: Deswegen wurde Anklage gegen sechs ehemaligen Kollegen H.s, von denen noch drei in dem Krankenhaus arbeiten, erhoben.

Der Vorwurf: Totschlag durch Unterlassung. Auch wurde die Zahl der Patienten, bei denen eine Vergiftung mit dem Herzmedikament-Wirkstoff Ajmalin nachgewiesen wurde, um weitere zwei auf nun 29 erhöht. Und am Klinikum Oldenburg, für das H. vor seiner Zeit in Delmenhorst arbeitete, werden die Ermittlungen ausgeweitet.

Anklage hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen den pflegerischen Stationsleiter der Intensivstation erhoben, der nach Informationen des WESER-KURIER noch heute im Josef-Hospital in der gleichen Position tätig ist. Auch seine beiden Stellvertreterinnen sind ins Visier der Ermittler geraten. Des Weiteren müssen sich ein Intensivpfleger und zwei für die Intensivstation zuständige Oberärzte juristisch verantworten. Zumindest wenn das Landgericht Oldenburg entscheidet, das Hauptverfahren zu eröffnen. Werden die sechs schuldig gesprochen, würde das mindestens fünf Jahre Haft bedeuten, im schlimmsten Fall 15 Jahre.

Der wegen mehrfachen Mordes und Mordversuchs an Patienten angeklagte, ehemalige Krankenpfleger Niels H. kommt in Handschellen in das Landgericht Oldenburg und hält sich einen Hefter vors Gesicht. (dpa)

Kollegen müssen von Morden gewusst haben

Nach umfangreichen Ermittlungen sind sich Polizei und Staatsanwaltschaft sicher: Spätestens am 9. oder 10. Mai 2005 hätten mindestens zwei ehemaligen Kollegen von H. wissen müssen, dass er Patienten tötete. Nach einer Reanimation fanden sie im Mülleimer des Patientenzimmers leere Gilurytmal-Ampullen. Am 23. Mai informierten sie ihren Stationsleiter – doch erst am 23. Juni wurde H. auf frischer Tat ertappt, spätestens danach wussten auch die drei weiteren Beschuldigten Bescheid. Trotzdem ließen sie H. unbehelligt zwei weitere Schichten arbeiten, am 24. Juni ging er in den Urlaub.

Noch an seinem letzten Arbeitstag soll H., wie er selbst in Verhören zugab, eine Patientin mit dem Betablocker „Sotalex“ getötet haben. Bislang hatte H. stets behauptet, ausschließlich Gilurytmal verwendet zu haben. „Die Anklage geht davon aus, dass die Angeschuldigten die Taten von Niels H. billigend in Kauf nahmen. Sie sollen aus Angst um die Reputation der Klinik und aus Angst, sich dem Vorwurf der falschen Verdächtigung auszusetzen, untätig geblieben sein“, sagen die Staatsanwälte.

Wäre bereits am 10. Mai seitens der Stationsleiter reagiert worden, hätten laut Ermittler drei Morde und zwei versuchte Morde verhindert werden können. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßt deshalb auch die Anklage. „Es ist gut, dass ein Gericht entscheiden wird, ob Ignoranz strafbar ist“, sagt Vorstand Eugen Brysch. „Das wird Auswirkungen auf die Leitungsebenen in Krankenhäusern und Pflegeheimen deutschlandweit haben.“

Niels H. hat mehr Morde begangen, als bislang angenommen

Derweil haben die Ergebnisse von toxikologischen Untersuchungen sieben weiterer verstorbener Klinikum-Patienten gezeigt, dass H. zwei Morde mehr als bislang angenommen nachgewiesen werden können. Insgesamt wurden bislang 29 Patienten identifiziert, deren Tod absichtlich herbeigeführt wurde. Zusammen mit zwei weiteren von H. eingeräumten und sechs bereits gerichtlich verhandelten Taten – für die er seit vergangenem Jahr eine lebenslange Haftstrafe verbüßt – können ihm 37 Tötungsdelikte nachgewiesen werden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen aber von deutlich mehr Morden aus, die ihm nicht mehr nachgewiesen werden können.

Mit Blick auf das Klinikum Oldenburg haben die Ermittler ihre Untersuchungen ausgeweitet, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Insgesamt wurden dort über 300 Patientenakten überprüft, ob Niels H. während des Todeszeitpunktes Dienst hatte. In über 100 Fällen wird wegen des Verdachts auf eine Patiententötung ermittelt, derzeit begutachtet ein medizinischer Sachverständiger die Patientenakten. Erste Exhumierungsbeschlüsse wurde bereits erwirkt. Allerdings würden keine Gräber in der Vorweihnachtszeit geöffnet. Im ersten Halbjahr 2017 sollen die Ermittlungen gegen H. abgeschlossen sein.

