Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz (Grüne) während der Pressekonferenz in Hannover. Im Vordergrund: zwei Fußfesseln. (dpa)

Rot-Grün in Niedersachsen macht ernst: Im Kampf gegen den islamistischen Terror soll die Polizei potenziellen Attentätern bald elektronische Fußfesseln anlegen dürfen. Die Koalition werde die Rechtsgrundlagen dafür in das neue Polizeigesetz einarbeiten, kündigten Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz (Grüne) am Montag in demonstrativer Geschlossenheit an. Bisher galten die Grünen eher als skeptisch gegenüber den Überwachungssendern am Knöchel.

Niewisch-Lennartz betonte die Rechtsstaatlichkeit. In die Novelle des Niedersächsischen Gefahrenabwehrgesetzes werde man erstmalig den Begriff der „terroristischen Straftat“ aufnehmen und diesen klar definieren. „Der rechtlich konturenlose Begriff des Gefährders wird dadurch trennscharf“, erklärte die Ministerin. Nach welchen Kriterien die Polizei künftig aber belastbare Erkenntnisse ermittle, nach denen bestimmte Personen eine terroristische Tat planten, führten weder die Justizministerin noch ihr Innenkollege aus.

Betroffene könnten selbstverständlich bei den Verwaltungsgerichten Rechtsmittel gegen die sofortige Anordnung einer Fußfessel durch die Polizeibehörden einlegen, sagte die frühere Verwaltungsrichterin: „Niemand ist dem hilflos ausgeliefert.“ Gleichzeitig warnte sie aber auch vor übertriebenen Hoffnungen. „Fußfesseln sind kein Mittel, Straftaten zu verhindern.“ Aber sie seien ein „geeignetes Instrument“ um zu überwachen, ob sich jemand an Aufenthaltsverbote hält.

Pistorius nennt aus „ermittlungstaktischen Gründen“ keine Zahlen

Dabei gehe es um Tabuzonen und Kontaktsperren, erläuterte Pistorius. So könne man möglichen Extremisten den Besuch verdächtiger Moscheen ebenso untersagen wie Treffen mit bestimmten Menschen oder Gruppen. Mit Fußfesseln ließe sich dies besser kontrollieren. Wie viele Personen als Träger in Betracht kommen, wollte der Innenminister allerdings nicht preisgeben: „Ich werde mich hüten, hier Einzelheiten zu nennen.“ Pistorius verwies auf ermittlungstaktische Gründe. Manchmal sei sogar der Verzicht auf eine Fußfessel klüger, um den Gefährderweiter verdeckt überwachen zu können: „Es gibt auch Fälle, bei dem wir gar kein Interesse haben, unserem Kunden zu sagen, dass wir ihn im Visier haben.“ Inoffiziell war bislang von rund 50 möglichen islamistischen Gefährdern in Niedersachsen die Rede.

Die elektronische Überwachung mittels eines GPS-Senders kann nach jetziger Rechtslage nur für verurteilte Sexualstraf- und Gewalttäter nach der Haftentlassung angeordnet werden. Bundesweit müssen rund 90 Verurteilte eine elektronische Fußfessel tragen, 31 davon aus Bayern. In Niedersachsen laufen gegenwärtig drei Menschen damit herum. Bei zwei weiteren Tätern haben niedersächsische Gerichte das zwangsweise Tragen zwar angeordnet, aber diese beiden sind wegen eines anderen Delikts inzwischen in Haft. Die Geräte übermitteln die jeweiligen Aufenthaltsorte an die „Gemeinsame Überwachungsstelle der Länder“ im hessischen Bad Vilbel.

Grüne Jugend kritisiert den Vorstoß

Die Polizeigesetzesnovelle befindet sich derzeit im parlamentarischen Verfahren. Änderungen könne man daher relativ schnell umsetzen, sagte der Innenminister. Rot-Grün strebt darin als Lehre aus dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt auch eine Ausweitung der Video-Überwachung auf Volksfeste, Marathonläufe und andere zeitlich begrenzte Großveranstaltungen an. Terroristen, meinte Pistorius, hätten immer öfter solche weichen Ziele im Visier. Den Vorschlag von CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann, im Polizeigesetz den Unterbringungsgewahrsam für Gefährder deutlich zu verlängern, lehnte der Innenminister ab. Es bleibe dabei, dass Rot-Grün die Dauer des vorbeugenden Einsperrens von zehn auf vier Tage verkürzen werde.

Kein Allheilmittel, aber ein „klares Signal“ gegen Gefährder– so kommentierte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) den geplanten Einsatz von Fußfesseln. Sinnvoll sei auch die situative Kameraüberwachung, um Straftaten zu verhindern oder aufzuklären, erklärte GdP-Landeschef Dietmar Schilf. Der grüne Parteinachwuchs kritisierte den Vorstoß dagegen als „sinnlose Symbolpolitik“, mit der die rot-grüne Regierung vor rechten Forderungen einknicke.

„Fußfesseln verhindern keine Anschläge. Wirksame Prävention setzt vor der Radikalisierung an“, meinte der Landeschef der Grünen Jugend Niedersachsen Marcel Duda. Niedersachsen habe hier wichtige Schritte unternommen und müsse nun diesen Weg konsequent fortführen. „Rot-Grün bekommt Schnappatmung“, lästerte CDU-Parlamentsgeschäftsführer Jens Nacke. Noch vor Wochen habe die Koalition Forderungen der Union nach Fußfesseln und mehr Videoüberwachung ignoriert. Jetzt wollten SPD und Grüne das Versäumte hektisch aufholen.