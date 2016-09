(dpa)

Sehr gute Einstellungschancen hätten Pädagogen für Grund-, Haupt- und Realschulen sowie für Sonderpädagogik, teilte das Kultusministerium am Montag in Hannover mit. Mitte September hatte Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) im Landtag berichtet, dass noch 485 Lehrerstellen unbesetzt seien. Auch in anderen Bundesländern herrscht Pädagogenmangel.

An Grund-, Haupt- und Realschulen sind zunächst 600 Einstellungsmöglichkeiten vorgesehen, an Gesamtschulen 190, an Oberschulen 270, an Gymnasien 165 und an Förderschulen 75. Die neuen Lehrer treten am 1. Februar ihren Dienst an. Mangelfächer an Grund-, Haupt- und Realschulen sind dem Ministerium zufolge Französisch, Physik, Chemie und Musik. An Gymnasien fehlen ebenfalls Physiklehrer sowie Pädagogen für die Fächer Kunst, Informatik und Latein. (dpa)