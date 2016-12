Die rechtzeitige Vorsorge der Weidehalter ist laut Umweltminister Stefan Wenzel unabdingbar. (dpa)

Nach jüngsten Wolfsangriffen auf Schafe hat Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel Tierhaltern noch schnellere Beratung und praktische Unterstützung zum Schutz ihrer Tiere angekündigt. "Fakt ist aber auch, dass eine rechtzeitige Vorsorge der Weidehalter unabdingbar ist", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch im Landtag in Hannover auf eine Anfrage der FDP. In Südergellersen im Landkreis Lüneburg waren Anfang Dezember innerhalb weniger Tage rund zwölf Schafe gerissen worden. Ob Wölfe dafür verantwortlich sind, steht noch nicht fest. Einem weiteren Wildtier-Angriff vor wenigen Tagen fielen in einem Damwild-Gehege im Landkreis Uelzen 23 Tiere zum Opfer. (dpa)