Bürgermeister Manfred Weiner zeigt auf ein zu verschenkendes Baugrundstück. (Julian Stratenschulte, dpa)

Die Niedersachsen werden weniger und weniger. Noch hat das Bundesland knapp 7,8 Millionen Einwohner. Prognosen rechnen mit einem Schwund um rund sechs Prozent bis zum Jahr 2030, Bevölkerungsrückgang vor allem in Südniedersachsen und insbesondere im ländlichen, strukturschwachen Raum. Das Schreckgespenst verlassener Orte geht um. Und die Landesregierung ruft Demografie-Kongresse ins Leben, um Gegenstrategien zu entwickeln. Die unmittelbar Betroffenen, die Kommunen, liefern solchen „Zukunftsforen“ Belege dafür, was sich erreichen lässt.

Zum Beispiel einen von bürgerschaftlichem Engagement getragenen Dorfladen in Orten, in denen es keinen Supermarkt mehr gibt. Oder ehrenamtliche Fahrdienste für Menschen, die nicht oder nicht mehr mobil sind. Neben den Klassikern, die helfen, die Grundversorgung der rar gewordenen Bevölkerung zu sichern, gibt es auch neue Ideen, den Einwohnerschwund zu stoppen.

Zum Beispiel das Projekt „Willkommen im Wendland“, mit dem der Wirtschaftsförderer des Landkreises Lüchow, Kim Florian Wittig, gezielt um Fachkräfte wirbt, die aus der Region stammen und – wie er – zurückkehren sollen. Etwa ein Viertel der 18- bis 25-Jährigen hat jedes Jahr das Wendland verlassen. Schon jetzt gebe es „immensen Bedarf“, sagt Wittig. Zwei Jahre lang fördert das Land dieses Projekt mit 140.000 Euro. Selbstverständlich hat Wittig auch Interesse an der Ansiedlung weiterer Firmen: „In den Gewerbegebieten mancher Gemeinden ist der Quadratmeter für 50 Cent zu haben.“

Kostenlose Baugrundstücke in Ottenstein

Ein Angebot, das Manfred Weiner toppt: Der Bürgermeister des Fleckens Ottenstein im Weserbergland bietet jungen Familien seit 2015 Baugrundstücke kostenlos an. „Das hat sich gut entwickelt, sechs von zehn Grundstücken sind vergeben“, sagt Weiner, „und wir haben laufend Anfragen.“ Zeitweilig mehr, als erhofft: „Nach internationalen Medienberichten hatten wir 500 Anfragen zu beantworten.“

Die Altersobergrenze liegt bei 40 Jahren. Wer den Zuschlag erhält, muss innerhalb von drei Jahren bauen. Je Kind – bis zum dritten – verzichtet die Gemeinde ein Jahr lang darauf, Grundsteuer zu erheben. „Wir haben die Bedingungen genau festgeschrieben, auch um Spekulanten außen vor zu halten“, sagt Manfred Weiner. Nicht alle Informationen kamen an bei den Interessenten. „Eine Familie aus Serbien hat sich sofort ins Auto gesetzt”, erzählt der Bürgermeister. “Die dachten, Ottenstein wäre auch eine Einwanderungsbehörde. Die waren ein Wochenende hier, ich habe ihnen dann Geld für Benzin gegeben, damit sie ins Aufnahmelager Friedland fahren konnten. Gehört habe ich nichts mehr von ihnen.“ Gegenwärtig laufe eine Anfrage aus Australien, „aber wenn die hören, dass die Grundstücke nur 700 oder 800 Quadratmeter groß sind, wird denen das zu klein sein“, glaubt der Bürgermeister.

Kein weiterer Einwohnerschwund seit 2015

Auch viele der 50 Anwärter, denen die Gemeinde schließlich ein Angebot übersandte, schlagen nicht zu. „Mit dem geschenkten Baugrundstück im Wert von vielleicht 10.000 Euro ist es ja nicht getan, Bauland ist zum regulären Preis von 12,78 Euro pro Quadratmeter zu haben. Aber ich muss auch eine Bank finden, die mir den Bau finanziert...“, sagt Manfred Weiner. Dabei hätten sich die meisten überschätzt. Nicht aber der Bürgermeister. Ihm ist es mit diesem Coup gelungen, Ottenstein bekannt zu machen und zumindest eine Bewegung vorerst zu stoppen: In der Zeit von 2000 bis 2015 war die Einwohnerzahl von 1357 auf 950 gesunken, und Demografieprognosen stellten den weiteren Schwund auf 600 Einwohner im Jahr 2030 in Aussicht. „Wir sind 950 und bleiben es hoffentlich auch.“

Ottenstein habe es „immerhin geschafft, die Struktur zu erhalten“, sagt der Fleckenbürgermeister. Es gebe Schlachter, drei Gaststätten, Apotheke, Arzt und Zahnarzt und genügend Kinder für Kindergarten, Spielkreis und Grundschule“. Ärztliche Versorgung ist nicht selbstverständlich, auch nicht in der der Samtgemeinde Grafschaft Hoya, die immerhin zweitgrößte Verwaltungseinheit im Landkreis Nienburg. Im vergangenen Jahr hat Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer die Niederlassung eines Facharztes und die Anstellung eines Hausarztes unterstützt. Wirtschaftsförderer York Schmelter kann Existenzgründern in Hoya Mietzuschüsse für die ersten drei Jahre in Aussicht stellen. Familien könnten, je nach Zahl der Kinder, einen Zuschuss für Bauland erhalten, das regulär zwischen 15 und 25 Euro je Quadratmeter koste.

Projekt: Cuxhavener Wohnlotsen

Weniger die Baulanderschließung als die demografisch bedingten Eigentümerwechsel im großen, aber alten Einfamilienhaus-Bestand haben vor Jahren schon die Verantwortlichen der Stadt Cuxhaven umgetrieben. Das daraus entstandene Forschungsprojekt Cuxhavener Wohnlotsen sollte Interessenten an alten Immobilien eine Plattform bieten, auf der Experten bei der Wertermittlung, beim Kauf, der Sanierung und Modernisierung zusammenarbeiten. „Das marschiert ziemlich gut“, sagt Ulrich Lasius aus der Abteilung Bauleitplanung und Stadtentwicklung in der Cuxhavener Verwaltung. „Man erwartete einen Überhang an älteren Wohnhäusern. Jetzt ist es schon so, dass wir Objekte brauchen“, sagt Lasius. Die Situation habe sich normalisiert – die Preise ebenfalls. Immerhin fünf Euro Nachlass je Kind würden auf den Quadratmeter Bauland im Gebiet Süderwisch gewährt. „Im Einfamilienhaus-Segment, das die Hälfte der Leute anpeilt, kommen auf einen Neubau acht Verkäufe aus dem Bestand.“

So urban geht es in Ottenstein nicht zu, aber es funktioniert. Auch wenn noch immer vier Baugrundstücke zu verschenken sind. „Letztendlich geht es darum, die eigene Gemeinde attraktiv zu machen für Jugendliche und für Familien“, sagt Joachim Vollmer, stellvertretender Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB). „Mit der Problematik des Älterwerdens muss man leben.“ Was Bürgermeister Weiner und der Gemeinderat da treiben, ist aus Vollmers Sicht „ein sehr spektakulärer Ansatz”. In Sachen Zukunftsstrategien verweise der NSGB Kommunen gern auf die Wettbewerbe „Klima Kommunal“ oder „Unser Dorf soll Zukunft haben“, sagt Manfred Weiner.

Das eine schließt das andere nicht aus. Ottenstein ist bereits Preisträger der Dorf-Konkurrenz und wurde 2015 „für die ausgeprägte, beispielgebende Planungskultur sowie die ausgezeichnete Vorbereitung und Herangehensweise beim Seniorenwohn-­projekt“ ausgezeichnet. Das allerdings liegt Bürgermeister Manfred Weiner besonders am Herzen. „Wir haben das Grundstück der alten Schmiede mitten im Dorf gekauft und wollen dort Tagesbetreuung, ambulante Pflege und acht kleine Einzelwohnhäuser anbieten. Sonst sind die bald weg, nach ­Bodenwerder, Emmerthal oder Bad Pyrmont. Wir brauchen sie alle, nicht nur die Jungen“, sagt Weiner. Die Zuweisungen hängen nun mal von der Einwohnerzahl ab. Die Lebensqualität bisweilen auch. Das alles weiß ­Manfred Weiner. „Ich will keinen mehr ­verlieren!“