Die Zahl an gesprengten Geldautomaten ist in Niedersachsen gestiegen. (dpa)

"Im Jahr 2015 hatten wir 28 dieser Taten, in diesem Jahr waren es bislang 34", sagte Stephanie Weiß, Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) in Hannover. Zuletzt haben die Täter am 5. Dezember in der Region Hannover zugeschlagen. Allein der Sachschaden lag bei 90.000 Euro.

Das Vorgehen ist immer gleich: Die Täter leiten ein Gasgemisch in die Geldautomaten und zünden es. Der Automat explodiert, die Täter raffen das Bargeld an sich und verschwinden. Dabei hinterlassen sie oft einen gewaltigen Sachschaden.

Täter stammen überwiegend aus den Niederlanden

Nach LKA-Erkenntnissen stammen die Täter überwiegend aus den Niederlanden, ein hoher Anteil soll nordafrikanische Wurzeln haben. "Wir gehen dabei von zwei Tätergruppen aus", sagte Weiß. "Außer der niederländischen gibt es nach unseren Erkenntnissen eine Gruppe aus Osteuropa. Dazu kommen noch die Nachahmungstäter." Ein Großteil der Sprengungen sei aber der ersten Gruppe zuzuordnen.

Sie bestehe aus rund 250 marokkanischstämmigen Niederländern aus dem Raum Utrecht/Amsterdam, die verstärkt nach Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen auswichen, heißt es beim LKA in Düsseldorf. Banken in den Niederlanden, Belgien und Frankreich hätten ihre Automaten gegen die Sprengattacken mit eingeleitetem Gas besser geschützt. Zuvor blieb es in Deutschland bei einer Handvoll Taten pro Jahr. Seit 2014 gebe es einen deutlichen Anstieg. "In Nordrhein-Westfalen haben sich die Zahlen fast verdoppelt", sagte Frank Scheulen, Sprecher des LKA in Düsseldorf. "In diesem Jahr hatten wir bis Ende November 125 Fälle einschließlich der Versuche, 2015 waren es noch 67 Fälle."

LKA warnt vor neuem Trend

In NRW warnte das LKA kürzlich zudem vor einem neuen Trend aus den Niederlanden: Dort seien die Täter nicht mehr mit Gas, sondern mit richtigem Sprengstoff unterwegs. "Solche Fälle haben wir in Niedersachsen noch nicht", sagte LKA-Sprecherin Weiß.

Anfang November verurteilte das Landgericht Osnabrück einen 23-Jährigen aus den Niederlanden im Berufungsprozess zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Auf seine Spur waren die Ermittler gekommen, weil der Mann und seine Komplizen nach der Sprengung eines Automaten am 9. März im emsländischen Meppen einen Autounfall hatten. Ein Insasse starb, ein anderer wurde schwer verletzt. In dem Wagen wurden später 155 000 Euro gefunden.

Zehnköpfige Sonderkommission eingerichtet

Drei in Winsen/Luhe bei einem Sprengversuch gefasste Niederländer erhielten vom Amtsgericht im Juni eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten. Ein Trio deutscher Nachahmungstäter, das bei elf Sprengungen ohne Beute blieb, verurteilte das Landgericht Kleve im Juli zu fünf und sechs Jahren Haft. Der Dritte kam mit einem Jahr auf Bewährung davon. Die Sachschäden waren mit 850.000 Euro gewaltig. In einem Fall verbrannten mehr als 142 000 Euro.

Das LKA in Hannover hat im Dezember vergangenen Jahres eine zehnköpfige Sonderkommission eingerichtet, die sich seitdem um derartige Fälle kümmert. "Während von den 28 Taten im Jahr 2015 nur ein Drittel im Versuch stecken blieb, wurde in diesem Jahr schon bei 14 von 34 Taten Geld erbeutet", sagte Sprecherin Stephanie Weiß. (dpa)