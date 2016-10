Die Niedersächsische FDP will Cannabis für Erwachsene legalisieren. (dpa)

Einen entsprechenden Antrag brachte die Fraktion der Liberalen am Freitag in den Landtag ein. "Die Prohibitionspolitik bezüglich Cannabis ist gescheitert", sagte Niedersachsens FDP-Chef Stefan Birkner. Trotz des Betäubungsmittelgesetzes habe sich der Konsum von Cannabis nicht verringert, er sei auch bei Jugendlichen auf hohem Niveau geblieben. Die FDP wolle eine "partielle Entkriminalisierung". Spezialisierte Shops mit staatlicher Lizenz sollen die Droge verkaufen. Gleichzeitig sollten illegale Dealer härter bestraft werden - besonders dann, wenn sie Cannabis an Minderjährige verkaufen.

"Cannabis ist mitnichten eine harmlose Substanz", gab der SPD-Abgeordnete Christos Pantazis zu bedenken. Es sei wissenschaftlich erwiesen, dass der Konsum schwerwiegende Folgen wie Psychosen, Panikattacken und Erkrankungen der Atemwege haben könne. Insofern müsse eine Freigabe kritisch hinterfragt werden.

Als "unverantwortlich" kritisierte der CDU-Abgeordnete Volker Meyer die Pläne der FDP. Eine bessere Verfügbarkeit von Cannabis werde nicht dazu beitragen, dass der Konsum sinke. (dpa)