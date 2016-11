Symbolfoto: Windkraftanlagen (dpa)

Denn der offensichtlich auf Kostenoptimierung ausgelegte Abtransport dreier Windradflügel in Eigenregie mit einem improvisierten Hängergespann war illegal und rief die Polizei auf den Plan. Die notierte bei ihrem Einsatz in Stedesdorf (Kreis Wittmund) am Sonntag eine Straftat und gleich vier Ordnungswidrigkeiten. Zudem rätseln die Ordnungshüter an einigen Punkten noch. "Wie er das aufgeladen hat, können wir nicht sagen", erklärte ein Polizeisprecher am Montag. Zu den Hintergründen der Tour des 50 Jahre alten Landwirts wussten die Beamten zunächst auch keine Details. "Das müssen die Ermittlungen noch ergeben."

Nach Angaben der windenergiekritischen Umweltschützer vom Wattenrat betreibt der Landwirt selber eine Windkraftanlage, die baugleich mit jenen Modellen ist, die im nahen Utgast derzeit abgebaut werden. Dort sollen laut Wattenrat rund 40 neue und größere Anlagen etwa 50 alte kleinere ersetzen. Der Landwirt, der dem Wattenrat namentlich bekannt ist, habe sich den Flügelsatz als Reserve für die eigene Anlage geholt. Die Polizei, die den Windmüller zum Ende der Fahrt kurz vor seinem Hof erwischte, sah dabei eine Straftat: Es fehlte die nötige Fahrerlebnis für das Sondergespann. Über die Folgen müsse nun ein Staatsanwalt entscheiden. Zudem müsse der Bauer insgesamt 285 Euro wegen Ordnungswidrigkeiten etwa bei der Ladungssicherung berappen. (dpa)