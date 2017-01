Nach dem mutmaßlichen Sozialleistungsbetrug von Flüchtlingen hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) die zuständige Behörde gegen Vertuschungsvorwürfe verteidigt. „Es hat in der Landesaufnahmebehörde Braunschweig nach heutiger Kenntnis ­keine Vertuschung von Sozialleistungsbetrug gegeben“, sagte der Minister am Mittwoch bei einer Stellungnahme zu dem Thema in Hannover. „Alle diesen Fall betreffenden Unterlagen sind bereits im Juni 2016 vollständig der Polizei übergeben worden.“

Hintergrund sind die Vorwürfe einer ehemaligen Mitarbeiterin der Braunschweiger Landesaufnahmebehörde (LAB). Die Frau hatte nach eigenen Angaben gemeinsam mit einer Kollegin eigenständig Hunderte Verdachtsfälle von Sozialleistungsbetrug in mehreren Aktenordnern dokumentiert. Dabei hätten sich Flüchtlinge mehrmals registrieren lassen, um so unberechtigte Leistungen zu beziehen. Die Frau hatte die LAB beschuldigt, ihre Kenntnisse ignoriert und sie angewiesen zu haben, die Akten in den Keller der Behörde zu stellen.

Die Mitarbeiterin war im Juni 2015 als Zeitarbeiterin beim LAB Braunschweig eingestellt worden – mitten in der Hochphase der Flüchtlingsbewegung, als die Identifizierung der Geflüchteten noch lückenhaft und chaotisch verlief. Nach bisherigen Erkenntnissen des Ministeriums sammelte die Frau bis Ende Februar gemeinsam mit der Kollegin 30 Fälle von mutmaßlichem Sozialleistungsbetrug. Diese Kollegin verfüge über ein fotografisches Gedächtnis und habe deshalb unterschiedliche Fotos den selben Personen zuordnen können, hieß es.

Acht Aktenordner mit rund 520 Verdachtsfällen

Über die Akte informierte die Mitarbeiterin zunächst eine Sonderkommission der Polizei, die sich mit der Aufarbeitung von Sozialleistungsbetrug durch Flüchtlinge ­befasst. „Im Nachgang hierzu informiert sie den Standortleiter der Landesaufnahme-­behörde Niedersachsen in Braunschweig“, sagte Pistorius. Der Leiter habe sich daraufhin an die Soko gewendet, die wiederum habe sich in dem Fall mit dem Zentralen Kriminaldienst Niedersachsen besprochen. Doch dann passierte nichts.

Die Mitarbeiterin ließ sich davon nicht entmutigen. Ohne sich mit ihrem Arbeitgeber abzusprechen, sammelten sie und ihre Kollegin weiter Hinweise. Es kamen acht ­Aktenordner mit rund 520 Verdachtsfällen zusammen. Die Ordner legten sie auch dem Standortleiter vor. Außerdem informierte die Frau Ende Mai erneut die Soko über ihre Erkenntnisse. „Es erfolgte weder die Weisung, die Unterlagen in den Keller zu bringen, noch wird ihr mitgeteilt, dass die Akten nicht der Polizei übergeben werden sollen“, so Pistorius. Rund eine Woche später landeten alle Unterlagen bei der Polizei.

Die Zeitarbeiterin wurde entlassen – zwei Wochen, bevor ihr Vertrag ausgelaufen wäre. Als Grund nennt die LAB das eigenmächtige Vorgehen an der Standortleitung vorbei. Pistorius nannte dies unnötig und unglücklich: „Ich bin der Mitarbeiterin dankbar dafür, dass sie es gemacht hat.“ (dpa)