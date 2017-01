Eine elektronische Fußfessel: Innenminister Boris Pistorius will den Einsatz des ­Geräts zur Aufenthaltsüberwachung im neuen niedersächsischen Polizeigesetz regeln. (Peter Steffen, dpa)

„Das ist ein hilfreiches Instrument zur Überwachung von Gefährdern“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch in einem Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Wir sind dabei, das zu prüfen.“ Gleichzeitig warnte ­Pistorius aber vor überzogenen Hoffnungen. „Fußfesseln sind kein Allheilmittel für alle Probleme, die wir haben.“ Zwar werde die Kontrolle von möglicherweise gewalttätigen Islamisten erleichtert. „Einen Terror­anschlag können Sie im Zweifel damit leider nicht verhindern.“

Die elektronische Überwachung mittels eines GPS-Senders kann bisher weitgehend nur für verurteilte Sexualstraftäter im Rahmen einer Führungsaufsicht nach der Haftentlassung angeordnet werden. Bundesweit müssen derzeit 88 Delinquenten eine elektronische Fußfessel tragen, 31 davon aus Bayern. In Niedersachsen laufen gegenwärtig drei Probanden damit herum. Die ­Geräte übermitteln die jeweiligen Aufenthaltsorte an die „Gemeinsame Überwachungsstelle der Länder“ im hessischen Bad Vilbel. So will man künftige Straftaten verhindern. Bei zwei weiteren Delinquenten haben niedersächsische Gerichte das zwangsweise Tragen zwar angeordnet, aber diese beiden ­sitzen wegen eines anderen inzwischen verübten Delikts in Strafhaft.

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) will jetzt nicht nur den Straftatenkatalog auf Terrortaten erweitern, sondern gemeinsam mit seinem Innenminister-Kollegen Thomas de Maizière (CDU) auf Bundesebene auch ausreisepflichtigen Gefährdern eine Fuß-fessel verordnen lassen. Mit seinem Ländergesetz möchte Niedersachsens Ressortchef Pistorius den Präventionsbereich ergänzen und ausdehnen. „Wir brauchen aber eine rechtsstaatlich saubere Lösung“, betonte der Minister.

Verfassungsrechtliche Bedenken

Problem: Die bloße Vermutung, dass jemand ein Attentat plant, reicht kaum für die Anordnung einer Fußfessel aus. Völlig offen ist, ob und inwieweit dafür konkrete Anhaltspunkte oder gar Beweise nötig sind. Entsprechend zurückhaltend äußert sich auch das Justizministerium in Hannover. „Die verfassungsrechtlichen Bedenken sind natürlich Bestandteil unserer Prüfung“, so eine Sprecherin. Ressortchefin Antje Niewisch-Lennartz (Grüne) galt zumindest bisher als große Skeptikerin in Sachen ­Fußfessel.

Auch weitere Verschärfungen des niedersächsischen Polizeigesetzes sind angesichts des blutigen Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt denkbar. So müsse man auch überlegen, ob die auf Betreiben der Grünen geplante Verkürzung des Unterbringungsgewahrsams von zehn auf vier Tage wirklich Sinn mache, so Pistorius. Zuvor hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) strenge Aufenthaltsmaßnahmen und Meldeauflagen für Gefährder und ausreisepflichtige Flüchtlinge ins Gespräch ­gebracht.

Hauptthema der SPD im bevorstehenden Landtagswahlkampf werde der für Eltern kostenfreie Kindergarten sein, kündigte SPD-Landeschef Weil während einer Klausurtagung seiner Partei in Celle an. Im ­Falle einer erneuten Regierungsbeteiligung der SPD unter seiner Führung werde man alle drei Kita-Jahre schrittweise betragsfrei stellen. Ziel sei eine Gratis-Bildung für alle, meinte der Ministerpräsident. Rot-Grün habe schon die Studiengebühren abgeschafft. „Die kostenfreien Kitas sind jetzt die Aufgabe für die nächste Legislaturperiode.“ Bislang müssen Mütter und Väter lediglich für das dritte Kita-Jahr nichts bezahlen. Um dies zu gewährleisten, müsse das Land jährlich 100 Millionen Euro aufbringen, mit der kompletten Beitragsfreiheit kämen 200 Millionen Euro hinzu. Weitere wichtige Ziele seien die Sicherstellung der Unterrichtsversorgung sowie die behutsame Weiterentwicklung der Inklusion in den Schulen.

„Unsere Zukunftsoffensive wirkt“, erklärte SPD-Fraktionschefin Johanne Modder. Jetzt gehe man einen entscheidenden Schritt weiter und werde die Kita-Kostenfreiheit im Wahlprogramm fest verankern. „Bildung darf keine Frage des Geldes sein“, sagte auch Lars Klingbeil, der Vorsitzende der Landesgruppen Niedersachsen/Bremen der SPD-Bundestagsfraktion. „Nur gute Bildung sichert ein selbstbestimmtes Leben. Und dafür müssen wir schon bei unseren Kindern so früh wie möglich die Voraussetzungen dafür schaffen.“