(FR)

Am Dienstag war es wieder so weit: Der 68-Jährige aus Uelzen nahm den IC zwischen Uelzen und Lüneburg. Dort habe er sich erneut "nicht gesellschaftsfähig" verhalten, teilte die Bundespolizei Bremen mit. Zudem habe er intensiv nach Alkohol und Urin gerochen. Auf die Bitte eines Zugbegleiters setzten die Beamten den Mann in Lüneburg an die frische Luft.

Mehr als 250 Mal ist der "Stammgast" bereits mit der Polizei in Konflikt geraten, Haftstrafen und Beförderungsverbote inbegriffen. Der Mann fahre stets ohne Fahrkarte und falle durch Grölen und Beleidigungen anderer Fahrgäste auf, so die Polizei. Der 68-Jährige sei den Beamten inzwischen so gut bekannt, dass sie zur Aufnahme seiner Personaldaten nicht einmal mehr seinen Ausweis sehen müssten: "Man kennt sich." (wk)